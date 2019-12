WDH/Regierung: Batteriezellenwerk in Kaiserslautern dürfte kommen

(Im vorletzten Satz wurde ein falsches Wort ersetzt: Weg rpt Weg.)

MAINZ/KAISERSLAUTERN (dpa-AFX) - Am Opel-Standort Kaiserslautern dürfte ein Batteriezellenwerk entstehen. Die EU-Kommission in Brüssel habe staatlichen Förderungen für Projekte hin zu einer Batterie-Wertschöpfungskette zugestimmt, sagte eine Sprecherin der Staatskanzlei am Montag in Mainz in Mainz. Weitere Details zu Kaiserslautern wollten die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) und Wirtschaftsminister Volker Wissing (FDP) am Dienstag vorstellen. Zuvor hatte der SWR darüber berichtet.

Deutschland und Frankreich bemühen sich gemeinsam, um die in Zeiten der E-Mobilität wichtige Batteriefertigung in Europa voranzutreiben. Bisher wird ein Großteil der Batterien in Asien hergestellt. Der französische Opel-Mutterkonzern PSA (Peugeot) und der ebenfalls französische Energieanbieter "Saft" hatten sich um Subventionen aus einem deutsch-französischen Regierungstopf beworben - dafür ist nun der Weg frei. Das Opel-Komponentenwerk war als Standort für ein Batteriezellenwerk schon länger im Gespräch./chs/DP/stw