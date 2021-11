WDH/RKI-Präsident: Massive Kontaktreduzierung sofort nötig

Werbung

Neue Virusvariante lässt DAX einbrechen -- Asiens Börsen in Rot -- Software AG prüft offenbar möglichen Verkauf -- Lufthansa fliegt vorerst weiter nach Südafrika -- Infineon, K+S, CompuGroup im Fokus

Allianz investiert eine Milliarde Euro in Glasfaser-Ausbau in Österreich. Novo Nordisk von niedrigeren Insulin-Preisen in China belastet. DiDi soll anscheinend von der US-Börse. NIO beliefert chinesische Metropole mit Elektro-Polizeiwagen. US-Verbraucherorganisation straft Tesla im Qualitätsranking ab. Kryptowährungen sind in Indonesien für Muslime "haram".