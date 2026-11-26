(Im dritten Absatz wurde der Name des Tarifvertrags "Investition und Beschäftigung" berichtigt)

MANNHEIM (dpa-AFX) - In den Tarifverhandlungen der Metall- und Elektroindustrie hat die IG Metall optionalen Abweichungen von der 35-Stunden-Woche zugestimmt. Unbezahlte Mehrarbeit und Lohnverzicht sollen zeitlich begrenzt möglich sein, um zukunftsträchtige Investitionen mit Arbeitnehmerbeiträgen zu stützen, wie Gewerkschaft und Arbeitgeber nach einem mehr als 24-stündigen Verhandlungsmarathon in Mannheim mitteilten. Dafür wurde eine Obergrenze von 8 Prozent der tariflichen Entgelte der Beschäftigten festgelegt.

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Zudem vereinbarten die Tarifpartner für die rund 1,7 Millionen Beschäftigten der Tarifgebiete NRW und Baden-Württemberg bei einer Laufzeit von 25 Monaten Gehaltserhöhungen von 4,3 Prozent in zwei Stufen. Dazu kommt noch eine Einmalzahlung im März 2027. Dieser Pilotabschluss soll auf die übrigen Tarifgebiete übertragen werden.

Der Tarifvertrag "Investition und Beschäftigung" sieht Verhandlungen und eine gemeinsame Überprüfung der Ziele zwischen Unternehmen und Gewerkschaft vor. Die Betriebsräte sollen damit nicht alleine gelassen werden, verlautete aus Gewerkschaftskreisen. Die Arbeitszeiten seien eine Stellschraube von mehreren und das letzte Wort sollten die Gewerkschaftsmitglieder im betroffenen Betrieb haben.

Vorreiter Pforzheimer Abkommen

Ein ähnliches Verfahren hatten die Tarifparteien mit dem "Pforzheimer Abkommen" von 2004 verabredet, das allerdings ausschließlich für Unternehmen in wirtschaftlicher Schieflage angewendet werden sollte. Auch hier verzichten die Beschäftigten befristet auf Ansprüche aus dem Tarifvertrag, um das Unternehmen wieder auf Kurs zu bringen. Ausdrücklich möglich sind längere oder kürzere Arbeitszeiten mit und ohne Lohnausgleich. Die Vereinbarungen werden zwischen Gewerkschaft und Unternehmen geschlossen und sollen überprüfbare Ziele enthalten.

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Mit dem Abschluss von Mannheim sind zentrale Bereiche der deutschen Industrie zunächst befriedet, wenn der Pilotvertrag auf die übrigen Tarifgebiete übertragen wird. An vielen Stellen besteht aber weiterer Gesprächsbedarf. Unter anderem hat der Automobil-Konzern Mercedes-Benz (Mercedes-Benz Group (ex Daimler)) geringere Arbeitskosten und eine Abkehr von der 35-Stunden-Woche verlangt.

Konflikt bei Volkswagen (Volkswagen (VW) vz)-Konzern

Harte Auseinandersetzungen stehen zudem beim Volkswagen-Konzern an, wo seit dieser Woche über den Haustarif gesprochen wird. Europas größter Autobauer hat bei der Kernmarke mit hohen Kosten zu kämpfen und will weitreichende Sparmaßnahmen durchzusetzen. Die VW (Volkswagen (VW) vz)-Führung hat daher zehn Tarifverträge für die rund 120.000 Beschäftigten gekündigt. Das Management verlangt Nullrunden und unbezahlte Mehrarbeit bei entsprechender Auftragslage. Warnstreiks bei VW im neuen Jahr scheinen nach einer ersten frostigen Runde in Emden fast unvermeidlich zu sein.

In der Fläche hatten die Tarifpartner die vierte Verhandlungsrunde im Tandem der Bezirke Baden-Württemberg und Nordrhein-Westfalen in Angriff genommen. Bereits vor zwei Jahren hatten Gespräche in größerer Runde letztlich die Lösung gebracht, als Küste und Bayern zusammen agierten.

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Für die Stuttgarter Bezirkschefin Barbara Resch ist es der erste Pilotabschluss, während ihr Partner Knut Giesler aus NRW nun auf vier erfolgreiche Abschlüsse zurückblicken kann. Die Arbeitgeber waren durch Peter Sebastian Krause (Südwestmetall) und den erfahrenen Arndt G. Kirchhoff von Metall NRW vertreten. Die jeweiligen Vorstände der IG Metall und Gesamtmetall waren ebenfalls an den Rhein gereist.

Nach vielen Jahren wieder 24-Stunden-Warnstreiks

Den Gesprächen waren die schärfsten Warnstreiks seit vielen Jahren vorausgegangen, mit denen die Gewerkschaft den Druck auf die Arbeitgeber erhöhen wollte. Laut IG Metall haben an den Aktionen, die zunächst über mehrere Stunden und dann ganze Tage lang dauerten, mehr als 950.000 Menschen teilgenommen. An die Teilnehmer der erstmals seit acht Jahren eingesetzten 24-Stunden-Warnstreiks zahlte die Gewerkschaft sogar Streikgeld./rwi/DP/stk