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WDH/ROUNDUP 2: Gamestop plant 56-Milliarden-Dollar-Übernahme von Ebay

04.05.26 13:57 Uhr
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(Name im 2. Absatz berichtigt)

SAN FRANCISCO (dpa-AFX) - Der Videospiele-Händler GameStop will die viel größere Online-Handelsplattform eBay übernehmen. Das Angebot ist rund 56 Milliarden Dollar (47,7 Milliarden Euro) schwer, und zwar in Form von Bargeld und Aktien, wie Gamestop-Chef Ryan Cohen dem "Wall Street Journal" sagte. Er wolle mit Ebay einen viel stärkeren Konkurrenten für Amazon aufbauen, erklärte Cohen sein Vorhaben. Nach einer Übernahme strebt er an, das fusionierte Unternehmen zu führen.

Gamestop gab am Sonntag ein Gebot von 125 US-Dollar pro Aktie bekannt. Das entspreche einem Aufpreis von 20 Prozent auf den Schlusskurs von Freitag, betonte Cohen. Im nachbörslichen Handel war der Kurs dann bereits auf bis zu 119 Dollar geklettert, nachdem das "Wall Street Journal" unter Berufung auf informierte Personen über Cohens Pläne für ein Gebot berichtet hatte. Am Montag kletterten Ebay vorbörslich um neun Prozent, während Gamestop 2,4 Prozent nachgaben.

Gamestop hält bereits einen Anteil von rund fünf Prozent an Ebay. Ausgehend von der zuletzt von Ebay genannten Zahl ausstehender Aktien gibt Gamestop den Wert des Angebots mit etwa 55,5 Milliarden Dollar an.

Großteil der Finanzierung noch unklar

Er habe bereits eine Zusage für einen Kredit von rund 20 Milliarden Dollar für die Übernahme, sagte Cohen der Zeitung. Gamestop verfügt in seiner Bilanz über rund 9 Milliarden US-Dollar an Barmitteln, die für eine Transaktion eingesetzt werden könnten. Es war zunächst unklar, wie das Unternehmen den Rest der für eine Übernahme benötigten Mittel aufbringen würde. Es sei möglich, dass Cohen externe Investoren, wie beispielsweise Staatsfonds aus dem Nahen Osten, zur Finanzierung der Transaktion hinzuziehen könnte, wie mit der Angelegenheit vertraute Personen dem "Wall Street Journal" sagten.

Cohen hatte vor seiner Zeit bei Gamestop als Mitgründer den auf Haustierartikel spezialisierten Online-Händler Chewy geführt. Er hatte 2020 eine hohe Beteiligung bei dem Spielehändler aufgebaut, dessen Management er als zu langsam beim Online-Geschäft kritisierte, und übernahm 2023 den Chefposten. Er ließ viele Läden schließen und setzte stattdessen auf das Geschäft etwa mit Sammelkarten und Retro-Konsolenspielen, die Nostalgie bei Gamern wecken.

Ebay mit Fokus auf Sammler und KI

Auch Ebay versucht aktuell, sich stärker auf lukrative Kategorien wie etwa Sammelartikel, Autoteile und gebrauchte Modeartikel zu konzentrieren. Firmenchef Jamie Iannone setzte zudem auf Künstliche Intelligenz, um Nutzern das Einkaufen auf der Plattform zu erleichtern. Von Ebay gab es zunächst keine Reaktion auf Cohens Ankündigung.

Gamestop sorgte zu Beginn der Corona-Pandemie für Schlagzeilen, weil Amateur-Händler aus dem Netz den Kurs der Aktie entgegen den Zweifeln der Wall-Street-Analysten am Geschäftsmodell hochtrieben. Gamestop-Fans und andere private Spekulanten hatten sich vor allem auf der Online-Plattform Reddit verabredet, um gegen Hedgefonds zu wetten, die auf fallende Kurse gesetzt hatten. Indem sie den Aktienkurs des US-Videospielehändlers in ungeahnte Höhen trieben, gelang es ihnen, institutionelle Hedgefonds in Schwierigkeiten zu bringen./so/DP/nas

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