WDH/ROUNDUP 2: Mercedes-Benz ruft Hunderttausende Autos zurück

Heute im Fokus

Wall Street tiefer -- DAX schließt mit Gewinnen -- Leerverkäufer Perring setzt auf Kursverluste bei Tesla -- Deutsche Bank erwägt wohl Joint Venture in China -- BMW, Daimler, Uniper, Stabilus im Fokus

US-Billigflieger Allegiant bestellt 50 Boeing 737 Max. AT&T mit so vielen neuen Mobilfunk-Vertragskunden wie seit zehn Jahren nicht. BioNTech und Pfizer entwickeln Impfstoff gegen Gürtelrose. QUALCOMM will Intel-Chips in PCs ersetzen. Opel erreicht Ziele beim Stellenabbau. Uniper sichert Rohstoffgeschäfte mit Krediten ab. Joint Venture von VW und Brose geht an den Start.