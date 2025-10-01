DAX24.088 +0,9%Est505.575 +0,8%MSCI World4.311 +0,1%Top 10 Crypto16,13 +1,8%Nas22.659 ±0,0%Bitcoin99.861 +2,8%Euro1,1745 +0,1%Öl65,46 -2,4%Gold3.874 +0,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
DroneShield A2DMAA Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 RENK RENK73 Wolfspeed A41JEH Lufthansa 823212 Siemens Energy ENER6Y HENSOLDT HAG000 Novo Nordisk A3EU6F Tesla A1CX3T Alibaba A117ME Deutsche Telekom 555750 Bayer BAY001 Amazon 906866 BYD A0M4W9
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
US-Shutdown: DAX stark - über 24.000 Punkten -- Zurückhaltung an US-Börsen -- VW mit zahlreichen Entlassungen in 2025 -- AES, DroneShield, Wolfspeed, Gold, Rheinmetall, RENK, HENSOLDT im Fokus
Top News
Volatus Aerospace sichert Batterielieferungen - Aktie legt kräftig zu Volatus Aerospace sichert Batterielieferungen - Aktie legt kräftig zu
Investieren abseits vom Trendthema KI - Auf diese Aktien setzt Capital Group Investieren abseits vom Trendthema KI - Auf diese Aktien setzt Capital Group
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Bleibt BNP Paribas weiter das beste Zertifikatehaus in Deutschland? Entscheiden Sie hier und ergreifen Sie dabei die Chance auf eine Reise nach Berlin.

WDH/ROUNDUP 2: Wichtiges Senatstreffen nach 'Shutdown'-Start in den USA

01.10.25 15:36 Uhr

(Wiederholung aus technischen Gründen. Zudem handelt es sich um das Roundup 2 zum Thema Shutdown.)

Wer­bung

WASHINGTON (dpa-AFX) - Nach Beginn eines teilweisen Stillstands der Arbeit von Regierungsbehörden in den USA kommt erneut der Senat zusammen. Ab 10.00 Uhr (Ortszeit) werden Republikaner und Demokraten im Kapitol in Washington erneut um eine Einigung für einen Übergangshaushalt ringen. Am Vortag hatten einige Stimmen von Demokraten für eine Finanzierung gefehlt, deshalb begann in der Nacht zum Mittwoch der sogenannte Shutdown.

Vance: Kein Geld im Flugverkehr und Militär

Vize-Präsident JD Vance zufolge könnte der Stillstand bereits am ersten Tag Auswirkungen im Flugverkehr in Amerika haben. "Wenn Sie heute fliegen, hoffe ich, dass Sie sicher und pünktlich ankommen, aber möglicherweise kommen Sie nicht pünktlich an", sagte der Republikaner am Morgen im TV-Sender Fox News. Das Militär werde ebenfalls nicht bezahlt.

Die Demokraten und Republikaner schoben sich jeweils gegenseitig die Schuld für das Scheitern eines Übergangshaushalts zu.

Wer­bung

Der demokratische Minderheitenführer des Senats, Chuck Schumer, sagte dem TV-Sender CNN, man müsse sich im Krankenversicherungsbereich auf steigende Beiträge einstellen. Die Demokraten hatten im Streit mit den Republikanern stets Forderungen im Gesundheitswesen aufgestellt. Das ist zum Zankapfel geworden.

Mitarbeiter sollen erscheinen

Das US-Haushaltsamt (OMB) wies betroffene Bundesbehörden an, ihre Pläne für eine "geordnete" Stilllegung der Regierungsgeschäfte umzusetzen. Regierungsmitarbeiter sollten unabhängig davon zu ihrer nächsten regulären Schicht erscheinen.

Wie lange der "Shutdown" andauert, hängt von einer Einigung beider Seiten ab. Wegen des Stillstands stehen der Regierung zunächst keine Mittel mehr für eine weitere Finanzierung zur Verfügung. Es kommt zum Auszahlungsstopp bei den Bundesausgaben in der US-Verwaltung, der Weiterbetrieb vieler Behörden und Ämter steht damit auf dem Spiel. Als systemrelevant erachtete Behörden sind vom "Shutdown" ausgenommen.

Wer­bung

Je länger dieser andauert, desto stärker trifft er nicht nur das vorerst unbezahlt bleibende Regierungspersonal, sondern auch die US-Bevölkerung - die etwa zahlreiche öffentliche Leistungen nicht mehr in Anspruch nehmen kann. Der bislang längste Stillstand der Regierungsgeschäfte in der Geschichte der USA ereignete sich während der ersten Amtszeit von US-Präsident Donald Trump. Über den Jahreswechsel 2018/2019 kam der Regierungsbetrieb mehr als fünf Wochen lang weitgehend zum Erliegen./rin/DP/men