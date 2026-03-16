DAX22.354 -1,1%Est505.516 -0,9%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,7200 -6,3%Nas21.121 -1,3%Bitcoin57.158 -4,2%Euro1,1533 -0,1%Öl110,3 +4,1%Gold4.453 +0,9%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Siemens Energy ENER6Y SAP 716460 BASF BASF11 NVIDIA 918422 RENK RENK73 Microsoft 870747 DroneShield A2DMAA Lufthansa 823212 Vonovia A1ML7J Deutsche Telekom 555750 Allianz 840400 DEUTZ 630500 Volkswagen (VW) vz. 766403 Deutsche Bank 514000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX tiefrot -- Dow leichter -- Pernod erwägt wohl Übernahme von Brown-Forman -- CTS Eventim-Aktie bricht nach Ausblick massiv ein -- Kontron, Rüstungsaktien, NVIDIA, VW, Novo Nordisk, BASF im Fokus
Top News
Tesla-Aktie schwächer: Behörde sieht kein Anhaltspunkt für Vorwurf gegen IG Metall Tesla-Aktie schwächer: Behörde sieht kein Anhaltspunkt für Vorwurf gegen IG Metall
Overweight für Symrise-Aktie nach JP Morgan Chase & Co.-Analyse Overweight für Symrise-Aktie nach JP Morgan Chase & Co.-Analyse
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Bitpanda verlost 40.000 € in Gold. Von Krypto bis zu Aktien, ETFs, ETCs und Edelmetallen: Diversifiziere dein Portfolio und sichere dir deine Gewinnchance.
Wer­bung

WDH/ROUNDUP 2: Wüstenrot & Württembergische steigert Gewinn deutlich

27.03.26 14:36 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Wüstenrot & Württembergische AG
14,44 EUR -0,82 EUR -5,37%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

(Es wird klargestellt, dass die weiteren Aussagen von Vorstandschef Junker in diesem Stück aus einem Interview stammen. Außerdem wird ein Tippfehler behoben.)

Wer­bung

KORNWESTHEIM (dpa-AFX) - Wegen deutlich weniger Schäden im Versicherungsgeschäft hat der Finanzkonzern Wüstenrot & Württembergische (W&W (WüstenrotWürttembergische)) seinen Gewinn wie erwartet deutlich gesteigert. Der Überschuss sei 2025 von 35 Millionen Euro im Vorjahr auf 121 Millionen Euro gestiegen, teilte Vorstandschef Jürgen Junker in Kornwestheim bei Stuttgart mit. Es sei ein eindeutig starkes Ergebnis erzielt worden. "Wir sind damit nach dem durch Unwetterereignisse belasteten Jahr 2024 zurück auf unserem nachhaltigen Kurs."

Damit erfüllte das Unternehmen die Erwartungen der Experten und das eigene Ziel eines deutlich höheren Gewinns. Für das laufende Jahr stellte der Vorstand "trotz schwieriger Rahmenbedingungen" einen Gewinn zwischen 120 Millionen und 150 Millionen Euro in Aussicht. Finanzfachleute hatten eine höhere Jahresprognose erwartet. Die Dividende bleibt mit 0,65 Euro auf dem Niveau des Vorjahres.

Der Kurs der W&W-Aktie sackte nach den Nachrichten deutlich ab. Um die Mittagszeit lag das Papier mit fast sechs Prozent im Minus bei 14,40 Euro und gehörte damit zu den größten Verlierern im Kleinwerte-Index SDAX.

Wer­bung

Vorstandschef Junker bekräftigte allerdings seine langfristige Prognose. Bis spätestens 2030 strebe W&W wieder einen Konzernüberschuss in einer Bandbreite zwischen 220 und 250 Millionen an.

Die zweitgrößte private Bausparkasse Wüstenrot legte im vergangenen Jahr beim Brutto-Neugeschäft nach Bausparsumme auf 11,07 Milliarden Euro zu. Im Vorjahr waren es noch 10,99 Milliarden Euro. Wüstenrot habe ihr Bausparvolumen gegen den Markttrend steigern und den Marktanteil deutlich auf knapp 18 Prozent ausgebaut. Der Bestand der Baudarlehen legte 2025 um rund sechs Prozent auf 30,1 Milliarden Euro zu.

Versicherungsgeschäft legt zu

Junker sagte, dass Interesse am Bausparen bei den jungen Leuten nehme zu. Der Wunsch nach Wohneigentum sei weiterhin hoch. "Ich denke, dass auch wieder viele Menschen nun ihre Anschlussfinanzierungen über Bausparverträge regeln, wenn ihre Verträge aus der Niedrigzinsphase auslaufen werden."

Wer­bung

Im Bereich Schaden- und Unfallversicherung profitierte der Finanzkonzern von einem guten Neu- und Ersatzgeschäft. Es legte um 8,3 Prozent auf 472 Millionen Euro zu. Vor allem die Bereiche Kraftfahrt und Privatkunden trugen dazu mit einem Plus von jeweils mehr als 9 Prozent bei. In der Lebens- und Krankenversicherung verzeichnete das Unternehmen gleichfalls Zuwächse.

Im Gesamtkonzern arbeiten rund 13.000 Männer und Frauen im Innen- und Außendienst. Am Stammsitz in Kornwestheim sind rund 5.600 Menschen beschäftigt. Junker kündigte zugleich einen noch stärkeren Einsatz von Künstlicher Intelligenz (KI) in dem Finanzkonzern an. Dies sei eine Chance. Er sehe KI "nicht als Jobkiller". Die IT-Investitionen im Konzern betragen 2026 rund 150 Millionen Euro. KI werde daran einen wachsenden Anteil haben./zb/ols/DP/stw

Ausgewählte Hebelprodukte auf Wüstenrot Württembergische

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Wüstenrot Württembergische

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu Wüstenrot & Württembergische AG

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Wüstenrot & Württembergische AG

DatumRatingAnalyst
14.11.2018WüstenrotWürttembergische buyCommerzbank AG
07.11.2018WüstenrotWürttembergische buyCommerzbank AG
14.08.2018WüstenrotWürttembergische buyCommerzbank AG
07.08.2018WüstenrotWürttembergische buyCommerzbank AG
29.05.2018WüstenrotWürttembergische buyCommerzbank AG
DatumRatingAnalyst
14.11.2018WüstenrotWürttembergische buyCommerzbank AG
07.11.2018WüstenrotWürttembergische buyCommerzbank AG
14.08.2018WüstenrotWürttembergische buyCommerzbank AG
07.08.2018WüstenrotWürttembergische buyCommerzbank AG
29.05.2018WüstenrotWürttembergische buyCommerzbank AG
DatumRatingAnalyst

Keine Analysen im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.

Eventuell finden Sie Nachrichten die älter als ein Jahr sind im Archiv
DatumRatingAnalyst

Keine Analysen im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.

Eventuell finden Sie Nachrichten die älter als ein Jahr sind im Archiv

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Wüstenrot & Württembergische AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen