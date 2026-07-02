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WDH/ROUNDUP/Aktien New York: Dow rutscht nach Rekord ins Minus - Nasdaq stark

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(Überschrift geändert)

NEW YORK (dpa-AFX) - Nach dem feiertagsbedingt langen Wochenende sind die US-Aktienmärkte uneinheitlich in die neue Börsenwoche gestartet. Während sich die Standardwerte an der Wall Street am Montag schwertaten, legten die Technologiewerte an der Nasdaq teilweise kräftig zu.

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Der Leitindex Dow Jones Industrial erreichte zwar unmittelbar mit Handelsbeginn ein Rekordhoch bei gut 52.052 Punkten. Anschließend gab der Dow die moderaten Gewinne aber wieder ab und verlor zuletzt 0,3 Prozent auf 52.753 Punkte.

Der technologielastige NASDAQ 100 legte dagegen um 1,1 Prozent auf 29.671 Zähler zu. Der marktbreite S&P 500 gewann 0,4 Prozent auf 7.512 Punkte.

Halbleiterwerte legten teils kräftig zu - in einer Woche, in der die südkoreanischen Speicherchip-Giganten Samsung und SK hynix den KI-Boom erneut auf die Probe stellen dürften. Samsung wird am Dienstag Geschäftszahlen vorlegen. Diese Ereignisse gewinnen in einer Woche zusätzlich an Bedeutung, die kaum wichtige Wirtschaftsdaten bereithält und in der die US-Berichtssaison noch nicht wirklich anläuft. Die Papiere der Chip-Titel Micron (Micron Technology), Intel und AMD (AMD (Advanced Micro Devices) ) verbuchten Kursaufschläge zwischen drei und sieben Prozent.

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Die Anteilscheine von Apple blieben mit plus 0,2 Prozent etwas hinter der Tech-Stärke zurück. Der Halbleiterkonzern Broadcom wird maßgeschneiderte Chips für den Technologiekonzern entwickeln und liefern, die in mehreren Generationen von Apple-Produkten zum Einsatz kommen sollen. Die Broadcom-Aktie gewann fast sechs Prozent./bek/he

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02.06.21 Dow Neutral Goldman Sachs Group Inc.
11.05.21 Dow Neutral Goldman Sachs Group Inc.
30.01.20 Dow Sector Perform RBC Capital Markets