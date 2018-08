WDH/ROUNDUP: Böschungsbrand behindert Bahnverkehr - Auch ICEs betroffen

(Die Strecke ist entgegen erster Angaben weiter gesperrt. Die Bahn hat ihre Angaben dazu korrigiert.)

FRANKFURT (dpa-AFX) - Ein Böschungsbrand an einem Gleis in Hessen hat am Mittwochabend den Nah- und Fernverkehr der Deutschen Bahn behindert. Auch der ICE-Betrieb war betroffen, sagte ein Bahnsprecher der Deutschen Presse-Agentur. Es kam zu Teilausfällen und Verspätungen. Auch am späten Abend war noch nicht klar, wann die Strecke wieder freigegeben werden kann. Die Züge wurden unter anderem über die Strecke Frankfurt-Kassel umgeleitet.

Der Brand zwischen Flieden und Neuhof in Osthessen wurde laut Sprecher gegen 18 Uhr gemeldet. Der vielbefahrene Streckenabschnitt zwischen den Bahnhöfen Schlüchtern und Fulda wurde gesperrt./mba/DP/he