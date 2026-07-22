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WDH/ROUNDUP/Rotes Meer: EU-Mission sieht größeres Risiko für Handelsschiffe

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(Tippfehler im zweiten Satz behoben: auf rpt auf)

ATHEN/LARISSA (dpa-AFX) - Nach dem Angriff der Huthi-Miliz auf einen saudischen Öltanker hat die EU-Marineoperation Aspides ihre Sicherheitsbewertung für das Rote Meer aktualisiert. Die Bedrohungslage an der Meerenge Bab al-Mandab vor Jemens Küste sowie im südlichen Roten Meer wurde von mittel auf hoch heraufgestuft, wie das Hauptquartier der Mission im griechischen Larissa mitteilte. Für das nördliche Rote Meer und den Golf von Aden bleibe die Einstufung "mittel" bestehen.

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Die anhaltenden Konflikte in der Region - insbesondere der Krieg zwischen den USA, Israel und dem Iran, der sich längst auf die Region ausgeweitet hat, - hätten die Sicherheitslage erheblich verändert und das Eskalationsrisiko bleibe hoch. Nach Einschätzung von Aspides können weitere Angriffe auf Handelsschiffe nicht ausgeschlossen werden. Dabei bestehe insbesondere die Gefahr des Einsatzes von Anti-Schiffs-Raketen, unbemannten Luftfahrzeugen, unbemannten Wasserfahrzeugen sowie kleineren Angriffsbooten, hieß es weiter.

Die EU-Mission rief die maritime Gemeinschaft dazu auf, die bestehenden Sicherheitsverfahren konsequent einzuhalten, den Kontakt mit den zuständigen maritimen Sicherheitszentren aufrechtzuerhalten und die aktuelle Bedrohungslage bei der Planung von Fahrten entsprechend zu berücksichtigen. Aspides empfiehlt, jemenitische Hoheitsgewässer grundsätzlich zu meiden und - soweit möglich - näher an der afrikanischen Küste zu navigieren, um das Risiko möglicher Angriffe zu reduzieren.

UN-Generalsekretär Guterres "zutiefst alarmiert"

Auch UN-Generalsekretär António Guterres zeigte sich besorgt angesichts der neuen Entwicklungen. Er teilte mit, er sei "zutiefst alarmiert" über die Wiederaufnahme der Angriffe der Huthi-Miliz. Sie drohten die Spannungen in der Region weiter zu verschärfen./tt/DP/stw

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21.07.26 Hapag-Lloyd Sell UBS AG
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14.07.26 Hapag-Lloyd Underweight JP Morgan Chase & Co.
14.07.26 Hapag-Lloyd Sell UBS AG