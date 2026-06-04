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WDH/ROUNDUP: Ursachensuche nach Dreamliner-Panne

05.06.26 11:49 Uhr
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(Im letzten Absatz wurde zweimal das Wort "Uhr" eingefügt.)

FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach der Panne bei einem Dreamliner am Frankfurter Flughafen geht die Ursachensuche weiter. Die havarierte Boeing 787-9 sollte im Laufe des Abends in eine Technikhalle gebracht werden, sagte ein Sprecher der Lufthansa. Dort sollen weitere Untersuchungen stattfinden. Später soll das Flugzeug repariert werden.

Mittlerweile konnten die verletzten Mitglieder der 13-köpfigen Lufthansa-Crew das Krankenhaus verlassen, wie die Airline am Abend mitteilte. Alle anderen Mitglieder seien betreut und ihre Heimreise organisiert worden. Zwei Kabinencrew-Mitarbeitende von Lufthansa und einige Beschäftigte von Dienstleistungsunternehmen waren zur ärztlichen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht worden.

LH450 sollte nach Los Angeles fliegen

Der Vorfall ereignete sich am Donnerstagmittag gegen 12.45 Uhr an Einstiegsposition A15 vor dem Terminal 1. Die Maschine mit der Flugnummer LH450 sollte nach Los Angeles fliegen.

"Auf einer Parkposition klappte unerwartet das Bugfahrwerk des Flugzeugs ein", teilte die Lufthansa mit. Zu diesem Zeitpunkt waren nur Mitarbeiter an Bord: 13 Crewmitglieder der Lufthansa und einige Beschäftigte von Partnerfirmen. Die Fluggäste warteten aufs Boarding.

Der Flug sollte nach dpa-Informationen um 13.50 Uhr starten. Das Boarding bei Langstreckenflügen dauert in der Regel rund 30 Minuten. Das bedeutet, gegen 13.15 Uhr wären die ersten Passagiere bereits an Bord gewesen. Aktuell hat das Unternehmen nach eigenen Angaben 17 Dreamliner in der Flotte./sat/DP/stk

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