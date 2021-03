WDH: Russlands Außenminister Lawrow zu Gesprächen in China

(Lawrows Vorname berichtigt: Sergej)

PEKING (dpa-AFX) - Russlands Außenminister Sergej Lawrow ist am Montag zu Gesprächen mit dem chinesischen Außenminister Wang Yi in Südchina eingetroffen. Die zweitägige Begegnung findet in dem Touristenort Guilin in der Region Guangxi statt, nur wenige Tage nach einem konfliktreichen Treffen zwischen Wang Yi und anderer chinesischer Top-Diplomaten mit dem neuen US-Außenminister Antony Blinken im US-Bundesstaat Alaska.

Außenamtssprecherin Hua Chunying sagte in Peking vor der Presse, China und Russland seien "enge Partner", die auf verschiedenen Ebenen Austausch pflegten. Die Entwicklung der Beziehungen ziele nicht auf Drittstaaten. In einem Seitenhieb auf die USA, die unter Präsident Joe Biden wieder ihre Allianzen mit Verbündeten pflegen, sagte die Sprecherin: "Wir verhalten uns nicht wie andere Länder, die sich gegen andere zusammenrotten."/lw/DP/jha