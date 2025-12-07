DAX24.028 +0,6%Est505.724 +0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,18 -3,4%Nas23.578 +0,3%Bitcoin76.868 +0,3%Euro1,1642 ±-0,0%Öl63,75 +0,6%Gold4.197 -0,3%
WDH/Selenskyj: Mehr Flugabwehrsysteme sind Priorität

07.12.25 16:35 Uhr

(Es wurde klargestellt, dass der ukrainische Zivilschutz Angaben zu Opferzahlen im Gebiet Tschernihiw und in Slowjansk machte.)

KIEW (dpa-AFX) - Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hofft nach massiven Luftangriffen Moskaus auf schnellere Unterstützung für sein Land. Die Ukraine arbeite weiter mit ihren Partnern zusammen, um auf die Angriffe zu reagieren, schrieb er in sozialen Medien. Die klare Priorität seien mehr Flugabwehrsysteme und -raketen sowie mehr Unterstützung für die ukrainischen Verteidiger. Jede Vereinbarung müsse schneller umgesetzt werden.

Russland hat die Ukraine am Wochenende erneut mit Drohnen- und Raketenangriffen überzogen. Selenskyj beklagte Tote in Slowjansk im Osten der Ukraine und im Gebiet Tschernihiw im Norden. Nach Angaben des ukrainischen Zivilschutzes wurde ein 50-Jähriger in Nowgorod-Siwerskyj in der Region Tschernihiw und ein weiterer Mensch in Slowjansk getötet. In Slowjansk wurde demnach außerdem eine 15-jährige Person verletzt. Selenskyj zufolge gab es in sieben Regionen Schäden. Moskaus Militär habe mit mehr als 240 Drohnen und fünf ballistischen Raketen angegriffen, schrieb er.

In dieser Woche setzten die russischen Streitkräfte demnach mehr als 1.600 Angriffsdrohnen, etwa 1.200 Gleitbomben und fast 70 Raketen und Marschflugkörper ein. Selenskyj warf Russland vor, hauptsächlich auf Infrastruktur zu zielen, die das alltägliche Leben aufrechterhalte.

Die Ukraine verteidigt sich seit knapp vier Jahren gegen eine russische Invasion./ksr/DP/mis