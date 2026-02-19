DAX24.904 -0,4%Est506.094 -0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,2000 -3,5%Nas22.627 -1,1%Bitcoin53.747 -1,8%Euro1,1789 ±0,0%Öl71,54 +0,1%Gold5.171 -1,1%
WDH/SFC Energy will zurück auf Wachstumspfad - Setzt auf Verteidigungsgeschäft

24.02.26 08:10 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
SFC Energy AG
13,60 EUR 0,42 EUR 3,19%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

(Überflüssige Wörter im vorletzten Satz des 1. Absatzes gestrichen)

BRUNNTHAL (dpa-AFX) - Der Brennstoffzellenspezialist SFC Energy setzt nach einem holprigen Jahr 2025 auf baldige Besserung. "Zum Jahresende sind wir klar auf den Wachstumskurs zurückgekehrt", sagte Unternehmenschef Peter Podesser am Dienstag laut Mitteilung. Dies gelte auch für den Auftragseingang. Er sieht darin ein "positives Momentum", auch mit Blick auf die Profitabilität. Helfen soll dabei der laufende Umbau des Geschäfts hin zu Verteidigungs- und Sicherheitsanwendungen im öffentlichen und zivilen Bereich. Die Aktie legte vorbörslich zu.

Für 2026 erwartet SFC ein Wachstum des Konzernumsatzes auf 150 bis 160 Millionen Euro und eine Steigerung des bereinigten Gewinns vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) auf 20 bis 24 Millionen Euro. Analysten haben im Mittel beim Umsatz etwas mehr auf dem Zettel und beim operativen Gewinn knapp das untere Ende der Prognosespanne.

Vergangenes Jahr erzielte SFC einen Umsatz von 143,3 Millionen Euro, was ein leichter Rückgang im Vergleich zu 2024 war und sowohl unterhalb der Analystenschätzungen als auch der Unternehmensprognose lag. Das operative Ergebnis verschlechterte sich sogar um fast ein Viertel auf 16,7 Millionen Euro, was aber mehr war, als Analysten geschätzt hatten.

Den vollständigen Geschäftsbericht will SFC am 26. März vorlegen./lew/mis

