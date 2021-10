WDH: Sky will Abonnenten selbstentwickeltes TV-Gerät verkaufen

(verkaufen rpt verkaufen nicht vermieten)

MÜNCHEN/LONDON (dpa-AFX) - Der Pay-TV-Sender Sky bringt ein eigenes Fernsehgerät auf den Markt. Abonnenten sollen damit alle Inhalte auch von anderen Sendern streamen und per Sprachbefehl aus Mediatheken oder individuellen Playlisten direkt aufrufen können. "Mit diesem Produkt werden wir wachsen", sagte Sky-Deutschland-Chef Devesh Raj am Donnerstag in München.

Das Angebot soll Mitte Oktober in Großbritannien starten, in einem Jahr dann auch in Deutschland und Österreich. Sky hat in Europa fast 24 Millionen Abonnenten. Mit dem selbst entwickelten "Sky-Glass"-Fernseher hofft das Unternehmen, die Kundenbindung zu stärken und neue Kunden zu gewinnen. Die Geräte sollen nur an Abonnenten verkauft werden. Der Preis für das Paket samt Abo soll bei vierjährigem Ratenkauf bei etwa 45 Euro im Monat beginnen. In Deutschland würden jedes Jahr 7 Millionen Fernseher verkauft - es gebe einen Markt für dieses Produkt, sagte Raj, ohne konkrete Planzahlen zu nennen.

Sky Ltd. gehört seit 2018 zum US-Kabel- und Medienkonzern Comcast und hat im vergangenen Jahr 18,6 Milliarden Dollar Umsatz und zwei Milliarden Dollar Betriebsgewinn erwirtschaftet. Die TV-Geräte für den britischen Markt sollen mit Bauteilen von verschiedenen asiatischen Zulieferern nach den Vorgaben von Sky in England gefertigt werden. Über die Produktion für den deutschen Markt werde noch beraten.

## Berichtigung

- In der Überschrift und im zweiten Absatz berichtigt: Sky will

