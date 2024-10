WDH/Stellantis tauscht nach Gewinnwarnung Finanzchefin aus

(Schreibweise des Vornamens der Finanzchefin korrigiert)

AMSTERDAM (dpa-AFX) - Der Autokonzern Stellantis trennt sich mit sofortiger Wirkung von seiner Finanzchefin Natalie Knight. Nachfolger wird Doug Ostermann, wie das Unternehmen am späten Donnerstagabend in Amsterdam mitteilte. Der Schritt ist Teil eines breiter angelegten Managementwechsels, mit dem Stellantis offenbar sein schwächelndes Geschäft stabilisieren und das Vertrauen von Investoren zurückgewinnen will. So hatte das Unternehmen Ende September seinen Gewinnausblick wegen Problemen im wichtigen US-Markt gekappt, nachdem Knight die Ziele des Konzerns als "ambitioniert" bezeichnet hatte. Die Managerin hatte bereits Ende April als Erste im Vorstand Alarm geschlagen.

Ebenfalls gehen muss der für das operative Geschäft in der erweiterten Europa-Region verantwortliche Vorstand Uwe Hochgeschurtz. Im Nordamerika-Segment sowie an der Spitze der Marken Maserati und Alfa Romeo gibt es weitere Veränderungen.

Bei dem Vielmarkenkonzern (unter anderem Opel, Peugeot, Citroen, Fiat, Chrysler, Jeep) hatte sich das US-Geschäft zuletzt deutlich eingetrübt. Auf dem nordamerikanischen Markt macht der Autobauer mit großen SUVs und Pick-ups üblicherweise den Löwenanteil seines Gewinns. Derzeit aber stehen zu viele unverkaufte Autos bei den Händlern auf dem Hof, was die Verkaufspreise schmälert. Bereits die Halbjahresergebnisse hatten Anleger spürbar enttäuscht./nas/ngu/stk