WDH: Strahlenxeperte Eckert & Ziegler will mit gebremstem Tempo weiter zulegen

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BERLIN (dpa-AFX) - Der Strahlen- und Medizintechnikkonzern Eckert & Ziegler (EckertZiegler) will nach einem Umsatzplus und einem kräftigen Gewinnsprung im vergangenen Jahr auch 2026 weiter zulegen. Die Zuwächse dürften aber etwas verhaltener ausfallen. So soll im laufenden Jahr das bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) leicht auf rund 80 Millionen Euro steigen, wie das im SDAX notierte Unternehmen am Donnerstag bei der Vorlage endgültiger Zahlen für 2025 mitteilte. Im vergangenen Jahr hatten die Berliner ihren operativen Gewinn noch um fast ein Fünftel auf rund 78 Millionen Euro hochtreiben können.

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Unter dem Strich zog der Gewinn 2025 um fast die Hälfte auf 48,8 Millionen Euro an. Der Umsatz erhöhte sich zugleich mit einem Plus von 5 Prozent deutlich weniger stark auf rund 312 Millionen Euro. Für 2026 peilt das Management nun einen Erlös von rund 320 Millionen Euro an - das wäre ein Zuwachs von knapp drei Prozent im Vergleich zum Vorjahr./tav/zb