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WDH: Studie: 6 Billionen Euro für Klimaschutz bis 2045 nötig

(290 Milliarden rpt Milliarden im 1. Satz des 3. Absatzes)

BERLIN (dpa-AFX) - Für die Umstellung auf klimafreundliches Leben und Wirtschaften braucht es nach einer Untersuchung in Deutschland Investitionen von 6.000 Milliarden Euro binnen zwei Jahrzehnten. Das hat das Prognos-Forschungsinstitut im Auftrag der Förderbank KfW berechnet. Die bisherigen Ausgaben müssten sich damit mehr als verdoppeln. Den Großteil der Investitionen müssten Verbraucher und Unternehmen stemmen, auf den Staat entfielen nur 12 Prozent.

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Ein Teil der Ausgaben fiele ohnehin an

Doch beim Blick auf die Riesensumme ist wichtig: Auch wenn Deutschland weiter auf fossile Energieträger wie Kohle, Öl und Gas setzen würde, würden Kosten anfallen. Wenn man das mit einrechnet, würde nur noch die Hälfte der Investitionen der Untersuchung zufolge zusätzlich anfallen.

Von den zur Zielerreichung nötigen Investitionen von ungefähr 290 Milliarden Euro pro Jahr blieben also netto noch rund 145 Milliarden Euro übrig. Das ist der Teil, der durch die Umstellung auf mehr Klimaschutz hinzukäme. Die Autoren betrachten den Zeitraum 2025 bis 2045, weil 2024 das letzte Jahr war, für das gesicherte Zahlen zu Investitionen vorlagen.

Wo die größten Summen anfallen

Bis 2045 will Deutschland klimaneutral sein, also nicht mehr Treibhausgase ausstoßen als wieder gespeichert werden können. Das ist gesetzlich festgeschrieben.

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Den größten Investitionsbedarf sehen die Experten mit Abstand im Verkehrssektor und hier vor allem in der Umstellung auf Elektroautos. Im Energiesektor sind Ausgaben nötig, um das Stromnetz auf Energie aus Wind und Sonne umzustellen./hrz/DP/mis

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