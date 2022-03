WDH/TAGESVORSCHAU: Termine am 01. April 2022

GO

Heute im Fokus

Ukraine-Krieg im Ticker: DAX gibt zum Handelsschluss nach -- Putin: Gas ab morgen nur über russische Konten -- Varta steigert Umsatz und Gewinn -- Fresenius, H&M, Infineon, Bayer, EnBW, VW im Fokus

Siemens erhält Großauftrag von Tschechischer Bahn. VW-Werk in Shanghai kann wegen Lockdown nur noch teilweise produzieren - Rückruf von Hybridwagen. CNOOC plant milliardenschwere Zweitnotierung in Shanghai. SAF-HOLLAND verstärkt sich mit britischem Anbieter von Transportlösungen. Unipers KfW-Kreditlinie wird um ein Jahr verlängert. STIKO rät zu mRNA-Booster nach nicht in EU zugelassenen Impfungen.