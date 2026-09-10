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WDH/TAGESVORSCHAU: Termine am 10. September 2026

(Oracle-Termin für Zahlenvorlage 1. Quartal ergänzt)

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Donnerstag, den 10. September

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TERMINE UNTERNEHMEN

08:00 GBR: Associated British Foods, Q4 Trading Update

10:00 IRL: Ryanair, Hauptversammlung

10:00 ITA: Intesa Sanpaolo (außerordentliche Hauptversammlung)

22:00 USA: Oracle, Q1-Zahen

22:05 USA: Adobe, Q3-Zahlen

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

USA: Macy's, Q2-Zahlen

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TERMINE KONJUNKTUR

07:00 FIN: Industrieproduktion 7/26

08:00 NOR: Verbraucherpreise 8/26

08:00 DNK: Verbraucherpreise 8/26

08:00 DEU: Verbraucherpreise 8/26 (endgültig)

09:00 ESP: Industrieproduktion 7/26

09:00 AUT: Industrieproduktion 7/26

09:00 ESP: Industrieproduktion 7/26

10:00 ITA: Industrieproduktion 7/26

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11:00 GRC: Industrieproduktion 7/26

14:15 EUR: EZB Zinsentscheid (14.45 Pk)

14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

14:30 USA: Erzeugerpreise 8/26

16:00 USA: Wiederverkäufe Häuser 8/26

16:00 USA: Lagerbestände Großhandel 7/26 (endgültig)

16:00 USA: Großhandelsumsatz 7/26

16:30 USA: EIA-Ölbericht (Woche)

SONSTIGE TERMINE

DEU: Bundestag - Fortsetzung Haushaltswoche, Berlin

11:30 DEU: Online-Pk Zentraler Immobilienausschuss e.V. (ZIA) und EY Parthenon zu Vorstellung der ZIA/EY-Digitalisierungsstudie, Berlin

17:00 DEU: Auftakt Dialogformat EXPO 2035 Berlin GMBH «Deutschland 2035 - Das Zukunftsforum» u.a. mit SPD-Bundesvorsitzenden Lars Klingbeil (SPD), Berlin

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