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WDH/TAGESVORSCHAU: Termine am 20. Mai 2026

20.05.26 11:53 Uhr

(Datum in der Überschrift klargestellt.)

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Mittwoch, den 20. Mai

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TERMINE UNTERNEHMEN

08:00 GBR: British Land Company, Jahreszahlen

08:00 GBR: Marks & Spencer, Jahreszahlen

10:00 DEU: Bankhaus Metzler, Jahres-Pk, Frankfurt/M.

10:00 DEU: SGL Carbon, Hauptversammlung

10:00 DEU: Takkt, Hauptversammlung

10:00 DEU: ProSiebenSat.1, Hauptversammlung

10:00 DEU: SFC Energy, Hauptversammlung

10:00 DEU: Bilfinger, Hauptversammlung

10:00 DEU: Uniper, Hauptversammlung

10:00 DEU: Brenntag, Hauptversammlung

10:00 DEU: Stihl, Bilanz-Pk, Waiblingen

10:00 DEU: Commerzbank, Hauptversammlung

10:00 DEU: Arag, Jahreszahlen, Düsseldorf

10:30 DEU: Klöckner & Co, Hauptversammlung

10:30 DEU: Hapag-Lloyd, Hauptversammlung

10:30 NLD: Euronext, Hauptversammlung

11:00 DEU: TAG Immobilien, Hauptversammlung

11:00 DEU: 1&1, Hauptversammlung

11:00 DEU: SMS group, Jahreszahlen, Mönchengladbach

12:30 USA: Hasbro, Q1-Zahlen

13:00 USA: Analog Devices, Q2-Zahlen

14:00 FRA: Capgemini, Hauptversammlung

14:00 USA: Blackrock, Hauptversammlung

14:00 USA: GE Vernova, Hauptversammlung

15:00 USA: Travelers, Hauptversammlung

16:00 USA: Halliburton, Hauptversammlung

16:00 USA: Mondelez International, Hauptversammlung

17:00 USA: McDonald's, Hauptversammlung

18:00 USA: Amazon, Hauptversammlung

20:00 USA: Citigroup Inc, Hauptversammlung

22:20 USA: Nvidia, Q1-Zahlen

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

USA: Target, Q1-Zahlen

USA: Intuit, Q3-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

08:00 GBR: Verbraucherpreise 4/26

08:00 DEU: Erzeugerpreise 4/26

09:00 AUT: Verbraucherpreise 4/26 (endgültig)

11:00 EUR: Verbraucherpreise 4/26 (endgültig)

16:30 USA: EIA-Ölbericht

20:00 USA: FOMC Sitzungsprotokoll 29.4.26

SONSTIGE TERMINE

DEU: Beginn Energieministerkonferenz mit Bundeswirtschaftsministerin Katharina Reiche (CDU), Norderney

09:00 DEU: Bundesfinanzhof verkündet Entscheidungen über baden-württembergische Landesgrundsteuer, München

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Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MESZ./bwi