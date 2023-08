WDH/TAGESVORSCHAU: Termine am 25. August 2023

Heute im Fokus

JPMorgan hält an "Overweight"-Rating für CTS Eventim fest. Doch EZB-Zinspause? Insider halten weitere Zinserhöhungen nicht für ausgemacht. Chinesische Broker senken offenbar Handelsgebühren für Aktienanleger. Britische Aufsichtsbehörde senkt Höchstpreise für Gas und Strom. NASDAQ-Titel Meta-Aktie, Alphabet-Aktie & Co.: Online-Dienste müssen in EU härtere Regeln befolgen.