WDH/TAGESVORSCHAU: Termine am 26. März 2026

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FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Wirtschafts- und Finanztermine am Donnerstag, den 26. März

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TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 DEU: Cewe Stiftung, Jahreszahlen (10.00 Bilanz-Pk)

07:00 DEU: SMA Solar, Jahreszahlen (detailliert) (13.30 Analystencall)

07:00 DEU: Wacker Neuson, Jahreszahlen (detailliert)

07:00 DEU: Kontron, Jahreszahlen und Strategie 2026

07:00 DEU: Heidelberg Materials, Geschäftsbericht

07:25 DEU: Medios, Jahreszahlen

07:30 DEU: Delivery Hero, Jahreszahlen (detailliert) (11.00 Analystencall)

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07:30 DEU: Deutz, Jahreszahlen (10.30 Call)

07:30 DEU: SFC Energy, Jahreszahlen (detailliert)

07:30 DEU: ProSiebenSat.1, Jahreszahlen (11.30 Bilanz-Pk)

07:30 DEU: CTS Eventim, Jahreszahlen

07:30 DEU: Hapag-Lloyd, Jahreszahlen (detailliert)

07:30 DEU: Elringklinger, Jahreszahlen (detailliert) (10.00 Bilanz-Pk)

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07:30 DEU: Keonig & Bauer, Jahreszahlen (detailliert)

07:30 DEU: Hensoldt, Jahreszahlen (detailliert)

07:30 DEU: Scout24, Jahreszahlen (detailliert)

07:30 DEU: Dürr, Geschäftsbericht

07:45 DEU: Eckert & Ziegler, Jahreszahlen (detailliert)

08:00 DEU: PNE, Jahreszahlen

08:00 DEU: Jost Werke, Jahreszahlen (detailliert) (11.00 Analystencall)

08:00 DEU: Cancom, Jahreszahlen (detailliert)

08:00 DEU: Porsche Automobil Holding, Jahreszahlen (10.00 Presse- und Analystenkonferenz)

08:00 DEU: Bertelsmann SE & Co. KGaA, Jahreszahlen, Gütersloh

08:00 GBR: Next, Jahreszahlen

08:00 SWE: Hennes & Mauritz, Q1-Zahlen

09:00 DEU: KSB, Jahreszahlen (10.00 Bilanz-Pk)

09:00 DEU: B. Braun, Bilanz-Pk, Melsungen

10:00 DEU: Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA), Bilanz-Pk (online)

10:00 DEU: Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba), Bilanz-Pk (Präsenz und digital)

10:00 DEU: Carl Zeiss Meditec, Hauptversammlung

10:30 DEU: Deutsche Bahn, Jahreszahlen, Berlin

10:30 AUT: Andritz, Hauptversammlung

11:00 DEU: Rhön-Klinikum, Bilanz-Pk, Bad Neustadt/Saale

11:00 ESP: CaixaBank, Hauptversammlung

12:00 DEU: Sartorius, Hauptversammlung

12:00 ESP: Enagas, Hauptversammlung

14:00 DNK: Novo Nordisk, Hauptversammlung

15:00 DNK: Danske Bank, Hauptversammlung

16:30 ESP: Banco Santander, Hauptversammlung

17:50 ITA: Pirelli, Jahreszahlen

20:00 USA: Ciena Corporation, Hauptversammlung

DEU: Klöckner & Co., Ablauf der Frist für die Annahme der Übernahmeofferte durch Worthington Steel

DEU: Pfeiffer Vacuum, Jahreszahlen (detailliert)

DEU: Flatexdegiro, Geschäftsbericht

GBR: 3i Group, Capital Markets Day

TERMINE KONJUNKTUR

06:30 NLD: BIP Q4/25 (2. Veröffentlichung)

08:00 SWE: Handelsbilanz 2/26

08:00 DEU: GfK-Konsumklima 4/26

08:45 FRA: Geschäftsklima 3/26

08:45 FRA: Produzentenvertrauen 3/26

08:45 FRA: Verbrauchervertrauen 3/26

09:00 ESP: BIP Q4/25 (2. Veröffentlichung)

10:00 ITA: Verbrauchervertrauen 3/26

10:00 ITA: Economic Sentiment 3/26

10:00 ITA: Produzentenvertrauen 3/26

10:00 EUR: Geldmenge M3 2/26

10:00 NOR: Zentralbank, Zinsentscheid

13:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

SONSTIGE TERMINE

09:00 DEU: Bundestag u.a. mit der Abstimmung über das Spritpreis-Paket

+ 09.00 Debatte und Abstimmung über das Spritpreis-Paket

+ 10.10 Statement Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) zum Kraftstoffmaßnahmenpaket

+ 11.20 Debatte zum Jahresbericht des Wehrbeauftragten Henning Otte

+ 12.40 Debatte über Grünen-Gesetzentwurf zu digitalem Gewaltschutz

+ 15.10 Debatte und Abstimmung über ein Gesetz für mehr Nierenspenden zu Lebzeiten

weitere Themen u.a.: Intelligente Verkehrssysteme, Anerkennungsverfahren in Heilberufen, digitaler Führerschein

09:00 DEU: Online-Pk zur Konjunkturprognose 2026/27 des Instituts für Makroökonomie und Konjunkturforschung (IMK) der Hans-Böckler-Stiftung, Düsseldorf

11:00 FRA: OECD legt Wirtschaftsausblick vor

13:00 DEU: Wohnungsbau-Tag 2026 u.a. mit Bundesbauministerin Verena Hubertz (SPD), Berlin

CMR: WTO-Ministerkonferenz, Yaounde

++ EU-Handelsministertreffen am Rande der WTO-Ministerkonferenz in Kamerun

FRA: Außenminister-Treffen der G7 in Frankreich geplant, Vaux-de-Cernay

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