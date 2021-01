WDH/Telekom-US-Tochter T-Mobile kann mehr Kunden gewinnen als erwartet

(Wochentag geändert im zweiten Satz)

BELLEVUE (dpa-AFX) - Die US-Tochter des Bonner Telekom-Konzerns (Deutsche Telekom) hat im letzten Quartal 2020 noch mehr Neukunden gewonnen als ohnehin schon angepeilt. Die Zahl der Telefonvertragskunden sei zwischen Oktober und Ende Dezember um 824 000 gewachsen, teilte T-Mobile US (T-Mobile (ex T-Mobile US)) am Mittwoch (Ortszeit) in Bellevue im US-Bundesstaat Washington auf Basis vorläufiger Zahlen mit. Zuvor hatte das Unternehmen ein Plus von netto 600 000 bis 700 000 Neukunden in dem Bereich in Aussicht gestellt.

T-Mobile hatte die ursprünglich nach der Sprint-Übernahme Anfang April für das zweite Halbjahr angepeilte Kundenprognose bereits im dritten Quartal erreicht. Insgesamt hat das Unternehmen im vergangenen Jahr netto - das heißt nach Abzug von Kündigungen - rund 5,5 Millionen Vertragskunden hinzugewonnen. Darunter fallen neben Telefonverträgen auch Mobilfunkanschlüsse für Tablets oder andere Endgeräte.

Anfang April vergangenen Jahres hatte T-Mobile den kleineren Wettbewerber Sprint übernommen. Die Deutsche Telekom hofft dadurch auf Kosteneinsparungen und Synergieeffekte./ngu/men/mis

Werbung