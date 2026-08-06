DAX 26.354 +0,8%ESt50 6.534 +0,5%MSCI World 4.974 -0,2%Top 10 Crypto 8,39 -0,7%Nas 26.613 +1,0%Bitcoin 56.248 +0,9%Euro 1,1562 +0,3%Öl 82,7 +0,2%Gold 4.345 +2,5%
Beliebte Suche
DAX 40ÖlpreisEuro - DollarBitcoin - EuroGoldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs)A2PSR2TeslaA1CX3TAmazon906866NEL ASAA0B733Microsoft870747Apple865985Siemens EnergyENER6YBASFBASF11NVIDIA918422Lufthansa823212Mercedes-Benz Group (ex Daimler)710000BayerBAY001Daimler TruckDTR0CKPlug PowerA1JA81TUITUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero.Hier informieren
Top News
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & MusterdepotsTools & integriertes TradingNewsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden

WDH: Thüringens Verkehrsminister befürchtet höhere Ticket-Preise der Bahn

(In der Überschrift wurde ein überflüssiger Buchstabe entfernt.)

ERFURT (dpa-AFX) - Thüringens Verkehrsminister Steffen Schütz (BSW) befürchtet nach einem Urteil Mehrkosten für Bahn-Tickets im Nahverkehr. Hintergrund seien steigende Trassenpreise für die die Nutzung des Schienennetzes nach einem Urteil des Europäischen Gerichtshofs (EuGH). Damit sei in diesem Jahr eine Regelung gekippt worden, die im Nahverkehr bisher die Trassenpreise begrenzte, erklärte das Thüringer Verkehrsministerium. Mit dem Thema habe sich eine Sonderkonferenz der Verkehrsminister der Länder befasst.

Werbung

"Der Bund ist gefordert, seiner Verantwortung gerecht zu werden", erklärte Schütz. Die Bundesländer würden verlangen, dass der Bund die aus den neuen Trassenpreisen resultierenden Mehrbelastungen kompensiert. "Aus Sicht des Freistaats bedrohen die erhöhten Trassenpreise für den Schienenpersonennahverkehr eine erfolgreiche Mobilitätswende auf der Schiene wie auch im Nahverkehr insgesamt", äußerte Schütz./rot/DP/zb