DAX23.731 +0,7%Est505.769 +0,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,7600 +0,1%Nas22.480 +0,5%Bitcoin64.277 +0,2%Euro1,1541 ±-0,0%Öl101,1 -2,4%Gold4.989 -0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Siemens Energy ENER6Y Commerzbank CBK100 Lufthansa 823212 SAP 716460 Deutsche Telekom 555750 BYD A0M4W9 DroneShield A2DMAA Volkswagen (VW) vz. 766403 Allianz 840400 Bayer BAY001 Deutsche Bank 514000 Shell (ex Royal Dutch Shell) A3C99G TUI TUAG50
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
US-Börsen letztlich höher -- DAX schließt im Plus -- Infineon, STMicro und NXP kooperieren mit NVIDIA -- Ölpreise, DroneShield, Amazon, Sartorius, Rüstungsaktien, Siemens Energy, Microsoft im Fokus
Top News
Ausblick: Micron Technology präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel Ausblick: Micron Technology präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Aktie im Fokus: NVIDIA plant wohl Open-Source-Plattform für KI-Agenten Aktie im Fokus: NVIDIA plant wohl Open-Source-Plattform für KI-Agenten
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Sparen mit Plan. Sparplan mit Bitcoin & 21shares
Wer­bung

WDH: Thyssenkrupp Nucera kappt Jahresziele

18.03.26 05:50 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
thyssenkrupp AG
8,00 EUR 0,22 EUR 2,80%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
thyssenkrupp nucera AG & Co. KGaA
8,00 EUR -0,10 EUR -1,17%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

(Die Meldung vom Dienstagabend wurde aus technischen Gründen wiederholt.)

DORTMUND (dpa-AFX) - Der Elektrolysespezialist thyssenkrupp nucera streicht wegen eines geplatzten Projekts und teurer Nachbesserungen seine Jahresziele zusammen. Der Umsatz dürfte im laufenden Geschäftsjahr bis Ende September statt 500 bis 600 Millionen nur 450 bis 550 Millionen Euro erreichen, teilte das Unternehmen überraschend am Dienstagabend in Dortmund mit.

Wer­bung

Dadurch dürfte das zu thyssenkrupp gehörende Unternehmen vor Zinsen und Steuern (Ebit) einen Verlust zwischen 30 und 80 Millionen Euro verbuchen. Bisher hatte das Management noch ein Ergebnis zwischen null und minus 30 Millionen Euro in Aussicht gestellt. Am Finanzmarkt wurden die Nachrichten mit einem Kursrutsch quittiert: Im nachbörslichen Handel auf der Plattform Tradegate verlor die Nucera-Aktie im Vergleich zum Xetra-Schlusskurs mehr als acht Prozent an Wert.

Als Ursachen nannte Thyssenkrupp Nucera unerwartet hohe Aufwendungen in der Sparte für grünen Wasserstoff. Dort müssten vor der Fertigstellung und Inbetriebnahme der ersten Elektrolyseuranlagen Optimierungen an bereits ausgelieferten Modulen vorgenommen werden. Zudem baue ein Kunde aus den USA eine Anlage nicht fertig, weil die Renditeerwartungen nicht mehr ausreichten. Insgesamt rechnet Thyssenkrupp Nucera deshalb mit Kosten in niedriger zweistelliger Millionen-Euro-Höhe. Diese würden im zweiten Geschäftsquartal verbucht./stw/tih

Ausgewählte Hebelprodukte auf thyssenkrupp

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf thyssenkrupp

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu thyssenkrupp AG

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu thyssenkrupp AG

DatumRatingAnalyst
16.03.2026thyssenkrupp BuyJefferies & Company Inc.
09.03.2026thyssenkrupp NeutralJP Morgan Chase & Co.
23.02.2026thyssenkrupp UnderweightBarclays Capital
20.02.2026thyssenkrupp BuyJefferies & Company Inc.
20.02.2026thyssenkrupp BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
16.03.2026thyssenkrupp BuyJefferies & Company Inc.
20.02.2026thyssenkrupp BuyJefferies & Company Inc.
20.02.2026thyssenkrupp BuyJefferies & Company Inc.
20.02.2026thyssenkrupp BuyJefferies & Company Inc.
16.09.2025thyssenkrupp BuyBaader Bank
DatumRatingAnalyst
09.03.2026thyssenkrupp NeutralJP Morgan Chase & Co.
18.02.2026thyssenkrupp NeutralJP Morgan Chase & Co.
13.02.2026thyssenkrupp HaltenDZ BANK
12.02.2026thyssenkrupp NeutralJP Morgan Chase & Co.
12.02.2026thyssenkrupp HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
23.02.2026thyssenkrupp UnderweightBarclays Capital
12.02.2026thyssenkrupp UnderweightBarclays Capital
19.01.2026thyssenkrupp UnderweightBarclays Capital
09.12.2025thyssenkrupp UnderweightBarclays Capital
14.08.2025thyssenkrupp VerkaufenDZ BANK

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für thyssenkrupp AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen