WDH: Tui lässt Aktionäre im Februar über Abschied von Londoner Börse entscheiden

HANNOVER (dpa-AFX) - Der weltgrößte Reisekonzern TUI lässt seine Aktionäre über einen Rückzug von der Londoner Börse abstimmen. Bereits Anfang Dezember hatte das Management zur Vorlage von Geschäftszahlen in Aussicht gestellt, die Notierung der Tui-Aktie aus London wieder nach Frankfurt zu verlegen. Damit könnte die Aktie dann womöglich in den Index der mittelgroßen Werte, den MDAX, zurückkehren, sofern die entsprechenden Kriterien der Deutschen Börse erfüllt werden. Die Resonanz zu einem Delisting in London sei von Aktionärsseite her positiv gewesen, hieß es nun am Donnerstag in der Einladung zur Hauptversammlung am 13. Februar. Daher solle auf dem virtuellen Treffen darüber abgestimmt werden.

Anders als noch vor einigen Jahren seien inzwischen drei Viertel der Tui-Aktien in deutschem Besitz und würden in Deutschland gehandelt, hatte Finanzvorstand Mathias Kiep Anfang Dezember gesagt. Zuletzt hätten mehrere Investoren einen Wechsel der Börsennotierung angeregt. Tui hatte das Listing der Aktie nach der Fusion mit der früheren Veranstaltertochter Tui Travel vor rund neun Jahren nach London verlegt.

Aus Sicht der Tui-Spitze würde eine Notierung nur noch in Deutschland die Kosten senken und weitere Vorteile bringen, etwa bei der Erfüllung der EU-Regeln an Eigentum und Kontrolle von Fluggesellschaften. Einem Delisting in London müssten die Aktionäre mit einer Mehrheit von drei Viertel der Stimmen zustimmen./mis/stw/ck/he