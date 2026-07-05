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WDH: Uber bietet 41,50 Euro je Delivery-Hero-Aktie - Übernahmeangebot vorgelegt

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BERLIN/SAN FRANCISCO (dpa-AFX) - Der US-Fahrdienstvermittler und Lieferdienst Uber hat wie erwartet eine Offerte für den deutschen Konzern Delivery Hero vorgelegt. Das amerikanische Unternehmen bietet je Delivery-Hero-Aktie 41,50 Euro, wie es am Donnerstag mitteilte. Voraussetzung ist, dass Uber die Mindestannahmeschwelle von 50 Prozent plus einer Aktie von Delivery Hero erreicht. Bisher liegt Ubers Anteil bei knapp 25 Prozent, hinzu kommen Finanzinstrumente über knapp 12 Prozent. Zudem habe Delivery Heros Großaktionär Prosus jetzt zugesagt, seinen Anteil von knapp 17 Prozent beizusteuern.

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Der Berliner Lieferdienst-Konzern hatte erst am Dienstagabend bestätigt, dass er sich in fortgeschrittenen Gesprächen über eine Übernahme durch Uber befindet. Die Delivery-Hero-Aktie legte nun im vorbörslichen Handel auf der Plattform Tradegate um drei Prozent auf 39,35 Euro zu. Das Papier hat bereits seit Mitte April kräftig an Wert gewonnen, nachdem bekannt wurde, dass Uber seinen Anteil an Delivery Hero erhöht hatte. Mitte April hatte das Papier noch weniger als 20 Euro gekostet. Bei einem Kurs von 41,50 Euro werden die Delivery-Hero-Aktien insgesamt mit knapp 13 Milliarden Euro bewertet./stw/zb

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28.05.26 Uber Buy Jefferies & Company Inc.
08.02.23 Uber Outperform RBC Capital Markets
17.11.21 Uber Buy Goldman Sachs Group Inc.
13.09.21 Uber Buy Goldman Sachs Group Inc.
16.12.20 Uber overweight JP Morgan Chase & Co.