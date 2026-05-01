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WDH/Union: Entscheidung über Reformpaket vor der Sommerpause

13.05.26 12:00 Uhr

(Tippfehler im 1. Satz berichtigt)

BERLIN (dpa-AFX) - Die Koalition will nach Angaben der Union bis zur Sommerpause über ein Reformpaket entscheiden, das die Themen Steuer, Arbeitsmarkt, Rente und Bürokratieabbau umfasst. Das schrieben Unions-Fraktionschef Jens Spahn und CSU-Landesgruppenchef Alexander Hoffmann nach der Sitzung des Koalitionsausschusses in einer SMS an die Abgeordneten der Union. Die Entscheidung über das Paket soll danach in einer weiteren Sitzung des Koalitionsausschusses fallen. Die parlamentarische Sommerpause beginnt nach jetzigem Stand nach der letzten regulären Sitzung des Bundestags am 10. Juli.

Zuvor sollen Arbeitgeber und Gewerkschaften in den Prozess eingebunden werden. "Anfang Juni lädt der Bundeskanzler die Sozialpartner zum Dialog mit dem Koalitionsausschuss ins Kanzleramt ein", heißt es in der SMS von Spahn und Hoffmann. Diesen Punkt bestätigte auch SPD-Fraktionschef Matthias Miersch in einem Schreiben an die Fraktion. Eine weitere Sitzung des Koalitionsausschusses mit dem Ziel, ein Reformpaket zu beschließen, ist darin nicht erwähnt./mfi/bw/DP/zb/mis