DAX23.591 -0,9%Est505.720 -1,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,8600 -7,7%Nas22.526 -1,0%Bitcoin58.660 -3,9%Euro1,1605 ±-0,0%Öl93,05 +10,4%Gold5.160 +1,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
freenet A0Z2ZZ AIXTRON A0WMPJ E.ON ENAG99 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 843002 Heidelberg Materials 604700 Tesla A1CX3T Vonovia A1ML7J BioNTech (ADRs) A2PSR2 NEL ASA A0B733 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 RWE 703712 Airbus 938914 Rolls-Royce A1H81L TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Micron Technology 869020
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Iran-Krieg weitet sich aus: DAX geht schwächer ins Wochenende -- US-Börsen tiefer -- US-Chip-Aktien, TeamViewer, Oracle, Rüstungsaktien, Marvell, Alibaba, Xiaomi, DroneShield, VW im Fokus
Top News
Rohstoff-Marktbericht zu Erdgaspreis, Kupferpreis, Goldpreis & Co. am Abend Rohstoff-Marktbericht zu Erdgaspreis, Kupferpreis, Goldpreis & Co. am Abend
Alarm im 1,8-Billionen-Dollar-Markt: BlackRock begrenzt Auszahlungen - BlackRock-Aktie bricht ein Alarm im 1,8-Billionen-Dollar-Markt: BlackRock begrenzt Auszahlungen - BlackRock-Aktie bricht ein
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

WDH/US-Botschaft: Iranische Milizen könnten Hotels im Irak angreifen

06.03.26 20:36 Uhr

(Schreibfehler korrigiert im 2. Satz des 2. Absatzes: Landweg)

BAGDAD (dpa-AFX) - Die US-Botschaft im Irak warnt davor, dass iranische Terrormilizen bei Ausländern beliebte Hotels in der irakischen Region Kurdistan angreifen könnten. Amerikanische Bürger wurden dazu aufgerufen, das Land so bald wie möglich zu verlassen, wie aus einer entsprechenden Mitteilung der US-Botschaft im Irak hervorgeht. US-Bürger, die das Land nicht verlassen können, sollten sich "für längere Zeit an einem sicheren Ort aufhalten".

Wer­bung

Derzeit gibt es den Angaben nach keine kommerziellen Flüge aus dem Land. Der Irak könne über den Landweg nach Jordanien, Kuwait, Saudi-Arabien und in Richtung Türkei verlassen werden. "Die meisten Landgrenzen sind geöffnet, können aber kurzfristig geschlossen werden", hieß es weiter.

Die Kurden im Iran stehen derzeit unter besonderer Beobachtung. Spekuliert wird, dass die USA kurdische Milizen bewaffnen und diese als lokale Söldner in den Iran entsenden könnten. Eine offizielle Bestätigung dazu gibt es bislang nicht.

Nach irakischen Angaben kam es auch im Laufe des Tages wieder zu mehrere Drohnenangriffe auf verschiedene Ziele im Land. Zunächst war nicht klar, wer für die Angriffe verantwortlich war. Es soll zu Angriffen in der Provinz Basra und auch auf einen Militärstützpunkt gekommen sein. Proiranische Milizen im Land haben zuletzt immer wieder Angriffe vor allem auf US-Interessen im Land für sich reklamiert./ngu/DP/jha