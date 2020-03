WDH/US-Notenbank: Wirtschaft wächst weiter - Coronavirus belastet Lieferketten

(Im ersten Satz des dritten Absatzes wurde das Datum genau angegeben.)

WASHINGTON (dpa-AFX) - Die US-Notenbank sieht die Wirtschaft in den Vereinigten Staaten trotz des Auftretens des Coronavirus auf Wachstumskurs. Die US-Wirtschaft sei mit einem "mäßigen bis moderatem" Tempo gewachsen, teilte die Fed in ihrem am Mittwoch veröffentlichten Konjunkturbericht ("Beige Book") mit. Im vorhergehenden Bericht Mitte Januar hatte sie nur von einem "mäßigen" Tempo gesprochen.

Es gebe jedoch erste Anzeichen, dass die Verbreitung des Coronavirus die Reisetätigkeit und der Tourismus belaste. Die Industrieproduktion sei zwar in fast einen Teilen des Landes gewachsen. Jedoch seien die Lieferketten durch das Virus bereits gestört und es komme zu Verzögerungen in mehreren Distrikten. In anderen Distrikten fürchte man in der Zukunft eine Belastung.

Das Beige Book berücksichtigt Daten die bis zum 24. Februar eingegangen sind. Zu dieser Zeit machte sich die Ausbreitung des Coronavirus verstärkt auch an den Finanzmärkten bemerkbar. Die US-Notenbank hatte am Dienstag überraschend den Leitzins gesenkt. Sie begründete dies mit möglichen wirtschaftlichen Folgen der Ausbreitung des Virus.

Das Beige Book beruht auf einer Umfrage unter Unternehmensvertretern. Zudem werden auch Ökonomen, Marktexperten und andere Geschäftskontakte befragt./jsl/