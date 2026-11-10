WDH: Vodafone macht in Deutschland schlechtere Geschäfte - Jobabbau steht an

10.11.26 10:00 Uhr

(Wiederholung aus technischen Gründen.)

DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Nach der Ankündigung eines massiven Stellenabbaus hat das Telekommunikationsunternehmen Vodafone Deutschland Geschäftszahlen mit wenig Licht und viel Schatten vorgelegt. Wie die Firma mitteilte, stieg der Umsatz im ersten Halbjahr des im April begonnenen Geschäftsjahres nur um 0,4 Prozent auf rund 5,5 Milliarden Euro. Das operative Ergebnis (EbitdaAL) sank um 3,2 Prozent auf 2,1 Milliarden Euro. Das lag etwa an gestiegenen Kosten für Energie, Gebäude und Technik.

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Das Umsatzwachstum entfällt komplett auf das erste Quartal des Geschäftsjahres 2026/27, im zweiten Quartal wurde ein Minus verbucht. Wirtschaftlich müsse man mehr erreichen, sagte ein Firmensprecher. "Wir müssen unsere Kostenbasis verbessern und unsere Umsätze stärken." Während Vodafone Deutschland schwächelte, zogen die Geschäfte des Konkurrenten Deutsche Telekom an.

Fast jede fünfte Stelle soll wegfallen

Die Tochter des britischen Vodafone-Konzerns (Vodafone Group) hatte am Montag angekündigt, bis März 2029 fast jeden fünften Job zu streichen - die Stellenzahl soll von derzeit rund 12.000 um 2.300 gesenkt werden. Der Netzbetreiber begründete das mit der Notwendigkeit, Strukturen zu vereinfachen und das Unternehmen nach Jahren mit erheblichem Kundenschwund wieder schlagkräftiger aufzustellen. Außerdem soll verstärkt Künstliche Intelligenz (KI) eingesetzt werden.

In den vergangenen Jahren hat Vodafone schon mehrfach Sparprogramme aufgelegt, vor zwei Jahren hatte die Firma noch rund 15.000 Beschäftigte. Konkurrent O2 Telefónica (Telefonica) hat ebenfalls den Rotstift gezückt; er möchte noch in diesem Jahr jede sechste Stelle abbauen, und zwar 1.100.

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Licht und Schatten in den Vodafone-Zahlen

Zumindest ein kleiner Hoffnungsschimmer lässt sich in den nun veröffentlichten Zahlen von Vodafone im Mobilfunkgeschäft entdecken. Nachdem die Anzahl der Mobilfunk-Vertragskunden im ersten Quartal noch um 85.000 gesunken war, verbuchte die Firma im zweiten Quartal ein Plus von 10.000 auf 28,7 Millionen. Ernüchternd ist aber, dass trotz dieses kleinen Zugewinns der Umsatz in dem Bereich sank - der Wettbewerb ist hart, die Preise waren im Schnitt niedriger als zuvor.

Zudem müht sich die Düsseldorfer Firma, etwas Optimismus aus Kundenbefragungen zu ziehen. Diesen Befragungen zufolge steigt die Bereitschaft der Kunden zum Weiterempfehlen von Vodafone.

Weiter nach unten geht es im Festnetz-Segment. Hier bekommt Vodafone die Glasfaser-Konkurrenz zu spüren: Kunden, die bislang über Vodafone-Fernsehkabel Internet bekamen, sind zum Glasfaser-Internet anderer Anbieter umgeschwenkt - also weg von der recht alten TV-Technologie und hin zu der leistungsstärkeren "Fiber"-Technologie. Jeweils um etwa 100.000 sank die Anzahl der Vodafone-Breitbandkunden in den beiden vergangenen Quartalen, Ende September waren es noch rund 9,7 Millionen solcher Kunden.

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Was die Firma in den vergangenen Jahren geprägt hat

Vodafone hat im Festnetzbereich in den vergangenen Jahren mehrere Millionen Kunden verloren, weil das "Nebenkostenprivileg" wegfiel. Diese gesetzliche Regelung, die Vodafone mit seinen Fernsehkabeln einen Wettbewerbsvorteil ermöglicht hatte, war Mitte 2024 gekippt worden. Kaum war dieser Tiefschlag so halbwegs verdaut, erwies sich die Glasfaser-Konkurrenz als nächster harter Brocken für Vodafone. Die Firma baut zwar ebenfalls Glasfaser aus, hat hierbei aber einen Spätstart hingelegt.

Immerhin konnte Vodafone dem Konkurrenten O2 dessen Großkunden 1&1 abspenstig machen - dessen Handykunden sind inzwischen mit Vodafone-Antennen verbunden, wenn keine 1&1-Antennen in der Nähe sind. Damit kann Vodafone sein Netz besser auslasten und bekommt Miete./wdw/DP/zb