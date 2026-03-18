DAX22.914 -2,5%Est505.623 -2,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,2200 -4,0%Nas21.993 -0,7%Bitcoin60.280 -3,1%Euro1,1516 +0,5%Öl111,7 +1,9%Gold4.619 -4,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Vonovia A1ML7J Siemens Energy ENER6Y SAP 716460 NVIDIA 918422 DroneShield A2DMAA Lufthansa 823212 Deutsche Telekom 555750 Volkswagen (VW) vz. 766403 Allianz 840400 Shell (ex Royal Dutch Shell) A3C99G Commerzbank CBK100 Deutsche Bank 514000 Infineon 623100 Micron Technology 869020
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
EZB im Fokus: DAX tiefrot -- US-Börsen schwächer -- Micron-Zahlen: Gewinn vervielfacht -- Fed-Zinsen bleiben stabil -- Samsung, Rüstungsaktien, Siemens Energy, Tesla, NVIDIA, BYD im Fokus
Top News
Nach EZB-Entscheid: DAX bleibt tiefrot - 23.000er-Marke unterschritten - Steigender Ölpreis im Fokus Nach EZB-Entscheid: DAX bleibt tiefrot - 23.000er-Marke unterschritten - Steigender Ölpreis im Fokus
Fortschritt in Richtung tokenisierte Wertpapiere: SEC arbeitet an strenger Ausnahmeregelug Fortschritt in Richtung tokenisierte Wertpapiere: SEC arbeitet an strenger Ausnahmeregelug
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Noch bis 13. April bei der Commerzbank gebührenfrei in Vanguard-ETFs investieren
Wer­bung

WDH: Volkswagen zahlt trotz Krise eine Prämie - 1.250 Euro im Mai

19.03.26 14:11 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Volkswagen (VW) AG Vz.
86,50 EUR -1,32 EUR -1,50%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

(Wort im ersten Absatz geändert)

WOLFSBURG (dpa-AFX) - Volkswagen (Volkswagen (VW) vz) will trotz der Krise seine Mitarbeiter nun doch mit einer zusätzlichen Prämie am Gewinn beteiligen. Der Vorstand habe eine einmalige Zahlung von 1.250 Euro für die Tarifbeschäftigten beschlossen, teilte der Wolfsburger Autobauer mit. Unternehmen und Arbeitnehmerseite hatten sich eigentlich auf den Ausfall der Mai-Zahlung aus der Ergebnisbeteiligung geeinigt. Jetzt gebe es unabhängig davon die Prämie mit dem Mai-Entgelt.

Wer­bung

In einer schwierigen Zeit der Restrukturierung mit vielen Unsicherheiten arbeiteten die Kollegen mit großem Fachwissen, viel Leidenschaft und Teamgeist an einer erfolgreichen Zukunft von Volkswagen, sagte der Chef der Marke Volkswagen, Thomas Schäfer. Der VW (Volkswagen (VW) vz)-Konzern hatte in der vergangenen Woche einen Gewinneinbruch nach Steuern um rund 44 Prozent auf 6,9 Milliarden Euro vermeldet.

"Der hohe Einsatz der gesamten Belegschaft hat zu dem guten Ergebnis der Marke Volkswagen geführt - das wiederum zahlt auf unser Konzern-Ergebnis ein", sagte die Gesamtbetriebsratsvorsitzende Daniela Cavallo. Es sei nur folgerichtig und fair, dass nun alle Beschäftigtengruppen profitieren, sagte sie in einer Mitteilung an die Belegschaft.

Aus dem Umfeld des Gesamtbetriebsrates war zu hören, dass die Vorstellungen zur Prämienhöhe zuvor weit auseinanderlagen. Während die Arbeitnehmervertretung 1.500 Euro anvisiert habe, habe der Vorstand ursprünglich höchstens 500 Euro gewollt. Nach einigen Runden habe Cavallo 1.250 Euro durchgesetzt somit das Ergebnis zugunsten der Belegschaft verschoben./bch/DP/nas

Ausgewählte Hebelprodukte auf Volkswagen (VW) vz.

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Volkswagen (VW) vz.

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu Volkswagen (VW) AG Vz.

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Volkswagen (VW) AG Vz.

DatumRatingAnalyst
11:36Volkswagen (VW) vz BuyWarburg Research
16.03.2026Volkswagen (VW) vz BuyJefferies & Company Inc.
11.03.2026Volkswagen (VW) vz NeutralUBS AG
11.03.2026Volkswagen (VW) vz OverweightBarclays Capital
11.03.2026Volkswagen (VW) vz Market-PerformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
11:36Volkswagen (VW) vz BuyWarburg Research
16.03.2026Volkswagen (VW) vz BuyJefferies & Company Inc.
11.03.2026Volkswagen (VW) vz OverweightBarclays Capital
10.03.2026Volkswagen (VW) vz OutperformRBC Capital Markets
10.03.2026Volkswagen (VW) vz BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
11.03.2026Volkswagen (VW) vz NeutralUBS AG
11.03.2026Volkswagen (VW) vz Market-PerformBernstein Research
10.03.2026Volkswagen (VW) vz NeutralUBS AG
10.03.2026Volkswagen (VW) vz Market-PerformBernstein Research
10.03.2026Volkswagen (VW) vz NeutralGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
11.03.2025Volkswagen (VW) vz SellUBS AG
21.01.2025Volkswagen (VW) vz SellUBS AG
13.01.2025Volkswagen (VW) vz SellUBS AG
23.12.2024Volkswagen (VW) vz SellUBS AG
03.12.2024Volkswagen (VW) vz SellUBS AG

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Volkswagen (VW) AG Vz. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen