WDH: Vonovia verkauft fünf Immobilienobjekte für 560 Millionen Euro

(Überflüssiger Punkt im Leadsatz entfernt, Wort im dritten Satz eingefügt.)

BOCHUM (dpa-AFX) - Deutschlands größter Wohnimmobilien-Konzern Vonovia (Vonovia SE (ex Deutsche Annington)) beschafft sich mit dem Verkauf von fünf Immobilienbeständen weiteres Geld. Das Unternehmen werde insgesamt fünf Bestandsobjekte mit 1350 Wohnungen für 560 Millionen Euro veräußern, teilte der im Dax (DAX 40) notierte Konzern am Donnerstag in Bochum mit. Käufer sei ein von CBRE Investment Management verwalteter Fonds. Der Buchwert der verkauften Immobilien zuzüglich der geschätzten Kosten bis zur Fertigstellung für die noch nicht fertiggestellten Objekte betrage etwa 600 Millionen Euro.

Aufgrund unterschiedlicher Vollzugszeitpunkte und teilweise gestaffelter Kaufpreiszahlungen sollen die Kaufpreise zwischen Mai und Dezember fließen, teilte das Unternehmen weiter mit. Vonovia erwartet einen Liquiditätszufluss nach Steuern und Transaktionskosten in Höhe von etwa 535 Millionen Euro. Erst jüngst hatte der Konzern mitgeteilt, dass es knapp 30 Prozent an seinem Südewo-Portfolio für eine Milliarde Euro an eine von Apollo verwaltete Gesellschaft veräußern will. Der Erlös soll zum Abbau der Schulden verwendet werden.

Nach jahrelangem Expansionskurs will sich Vonovia von rund 66 000 Wohnungen im Gesamtwert von rund 13 Milliarden Euro trennen./mne/zb/stk