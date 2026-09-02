WDH/VW-Sparpaket: Vier Werke stehen auf der Kippe
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WOLFSBURG (dpa-AFX) - Im Volkswagen (Volkswagen (VW) vz)-Konzern stehen vier Werke auf der Kippe. Für die Standorte Emden, Zwickau, Hannover und Neckarsulm könne keine wettbewerbsfähige Folgebelegung gestaffelt ab den Jahren 2031 bis 2034 gewährleistet werden, teilte VW (Volkswagen (VW) vz) mit. Für diese Werke würden "parallel und ergänzend alternative Verwendungsmöglichkeiten geprüft"./jwe/DP/he
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Volkswagen (VW) vz. Analysen
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Alle: Alle Empfehlungen
|Datum
|Rating
|Analyst
|27.08.26
|Volkswagen (VW) vz Halten
|DZ BANK
|25.08.26
|Volkswagen (VW) vz Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|14.08.26
|Volkswagen (VW) vz Outperform
|RBC Capital Markets
|28.07.26
|Volkswagen (VW) vz Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|27.07.26
|Volkswagen (VW) vz Buy
|Deutsche Bank AG