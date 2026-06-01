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WDH: Wadephul setzt Besuch in Mexiko fort - Wirtschaft zentral

05.06.26 06:36 Uhr

(In einer früheren Version des Artikels hieß es, das Goethe-Institut in Mexiko-Stadt feiere sein 30-jähriges Jubiläum. Richtig ist, dass es sich um das 60-jährige Jubiläum handelt. Das Auswärtige Amt hat seine Angabe korrigiert.)

MEXIKO-STADT (dpa-AFX) - Außenminister Johann Wadephul setzt an diesem Freitag seinen Besuch in Mexiko fort. Im Mittelpunkt stehen Wirtschaftsthemen. Nach seiner Ankunft am deutschen Donnerstagabend soll der CDU-Politiker zusammen mit dem mexikanischen Außenminister Roberto Velasco eine Sitzung der deutsch-mexikanischen binationalen Kommission leiten (Freitag 2.00 Uhr MESZ). Mexiko ist für die Bundesregierung ein zentraler Partner in Lateinamerika, unter anderem beim Einsatz für die internationale Ordnung.

Am Freitag (16.30 Uhr MESZ) war zunächst ein Treffen Wadephuls mit Vertretern deutscher Wirtschaftsunternehmen geplant. Die deutsche Wirtschaft ist mit mehr als 2.000 Unternehmen in Mexiko vertreten und wichtiger Investitionsstandort. Investitionsschwerpunkte sind unter anderem die Automobil- und Autoteileindustrie, Pharmazie, Chemie, Elektronik und Logistik. Zugleich ist die wirtschaftliche Abhängigkeit Mexikos von den USA sehr groß. Rund 83 Prozent der mexikanischen Exporte gehen dorthin.

Wadephul wollte sich auch mit Finanzminister Édgar Amador treffen. Geplant war zudem ein Besuch des Goethe-Instituts aus Anlass von dessen 60-jährigem Jubiläum in Mexiko.

Vor seinem Rückflug wollte der deutsche Außenminister ein Werk des deutschen Arzneimittelproduzenten Merck besichtigen. Merck hat in Mexiko knapp 1.200 Beschäftigte. In Naucalpan im Bundesstaat Mexiko stellen rund 800 von ihnen Arzneimittel her, die unter anderem zur Behandlung von Bluthochdruck, Übergewicht, Diabetes und Schilddrüsenunterfunktion dienen./bk/aso/DP/zb