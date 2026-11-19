(Tippfehler in der Überschrift berichtigt)

BERLIN (dpa-AFX) - Bundesaußenminister Johann Wadephul geht davon aus, dass die Gespräche über eine Beendigung des Ukraine-Kriegs noch vor Weihnachten fortgesetzt werden. Dass an den Gesprächen zwischen den Kriegsparteien unter Vermittlung der USA nun auch sieben Vertreter der Europäer teilnehmen sollen, sei indes kein Zeichen von Uneinigkeit, sagte der CDU-Politiker in den ARD-"Tagesthemen". "Es gibt keine Differenzen zwischen den Vertreterinnen und Vertretern Europas", sagte Wadephul. Zudem sei es "gut und richtig", dass Deutschland als einer der stärksten Unterstützer der Ukraine dabei sein werde. "Also, wir sind eine gefestigte Gemeinschaft und als solche sollten wir auch weiter vorangehen."

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In Berlin hatte sich heute die sogenannte Koalition der Willigen getroffen. Bei dem Gipfel demonstrierten 40 Länder anhaltende Rückendeckung für die Ukraine im Abwehrkampf gegen Russland. Das Berliner Treffen galt als eine Art Gegengipfel zu dem Gespräch von US-Präsident Donald Trump, dem russischen Präsidenten Wladimir Putin und dem chinesischen Staatschef Xi Jinping, das nur wenige Stunden vorher im chinesischen Shenzhen stattgefunden hatte. Trump hatte zuletzt erklärt, dass die USA zu Sicherheitsgarantien für die Ukraine nach dem Krieg bereit seien.

Vergangene Woche kam es nach mehr als acht Monaten Pause zu einem neuen Anlauf US-vermittelter Gespräche zwischen den Kriegsgegnern Ukraine und Russland in Abu Dhabi.

Wadephul: Chance auf Frieden noch nie so groß

"Die Ukraine muss sicher sein, dass nach einem Friedensschluss nicht ein erneuter Angriff Russlands erfolgt", sagte Wadephul weiter. "Aber das ist natürlich nur wirksam, wenn Amerika als die stärkste Militärmacht der Welt auch dazu bereitsteht und damit ja auch klarmacht, wo sie steht, an welcher Seite sie steht - nämlich auf der Seite der Freiheit, auf der Seite Europas."

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Der Außenminister zeigte sich zuversichtlich, dass die jüngsten Treffen einen Fortschritt bedeuteten. "Also ich glaube, diese Tage, diese Stunden auf beiden Seiten der Erde haben gezeigt, dass wir eine gute Chance haben, einen Schritt voranzukommen und wirklich Friedensverhandlungen geführt werden können." Es müsse sich nun zeigen, ob Putin zum Frieden bereit sei. "Aber ich glaube, die Chance war noch nie so groß, wie sie jetzt in dieser Situation ist."/gma/DP/he