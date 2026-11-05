Wealth First Portfolio Managers informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse
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Wealth First Portfolio Managers hat am 03.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 5,54 INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 10,39 INR erwirtschaftet worden.
Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 17,04 Prozent zurück. Hier wurden 172,3 Millionen INR gegenüber 207,6 Millionen INR im Vorjahreszeitraum generiert.
Redaktion Finanzen.net
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