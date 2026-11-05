Wealth First Portfolio Managers informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

05.11.26 06:35 Uhr

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 17,04 Prozent zurück. Hier wurden 172,3 Millionen INR gegenüber 207,6 Millionen INR im Vorjahreszeitraum generiert.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 5,54 INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 10,39 INR erwirtschaftet worden.

Wealth First Portfolio Managers hat am 03.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Ausgewählte Hebelprodukte auf Wealth First Portfolio Managers

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Wealth First Portfolio Managers

Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Wer­bung