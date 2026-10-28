Wealthbridge Acquisition hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen
Wealthbridge Acquisition hat am 26.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Das EPS belief sich auf 0,04 USD gegenüber 0,080 USD je Aktie im Vorjahresquartal.
Im abgelaufenen Quartal hat Wealthbridge Acquisition 45,7 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 6,20 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 48,7 Millionen USD umgesetzt worden.
Redaktion finanzen.net
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