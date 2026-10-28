Wealthbridge Acquisition hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

28.10.26 06:35 Uhr

Im abgelaufenen Quartal hat Wealthbridge Acquisition 45,7 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 6,20 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 48,7 Millionen USD umgesetzt worden.

Das EPS belief sich auf 0,04 USD gegenüber 0,080 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Wealthbridge Acquisition hat am 26.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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