Wealthfront öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal
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Wealthfront präsentierte am 09.09.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.07.2026 beendeten Jahresviertel.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,10 USD. Im Vorjahresviertel hatte Wealthfront 0,230 USD je Aktie erwirtschaftet.
Der Umsatz wurde auf 91,9 Millionen USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 91,1 Millionen USD umgesetzt worden waren.
Redaktion finanzen.net
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