Wealthfront öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

11.09.26 06:35 Uhr

Der Umsatz wurde auf 91,9 Millionen USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 91,1 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,10 USD. Im Vorjahresviertel hatte Wealthfront 0,230 USD je Aktie erwirtschaftet.

Wealthfront präsentierte am 09.09.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.07.2026 beendeten Jahresviertel.

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Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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