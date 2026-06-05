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Wealthfront: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

06.06.26 06:35 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Wealthfront Corporation Registered Shs
8,45 EUR -1,40 EUR -14,21%
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Wealthfront hat am 04.06.2026 das Zahlenwerk zum am 30.04.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,07 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,170 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal hat Wealthfront 90,5 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 7,06 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 84,5 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.net

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