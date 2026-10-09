Weathernews präsentierte Quartalsergebnisse
Weathernews hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 08.10.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.08.2026 abgelaufen war.
Es stand ein EPS von 13,34 JPY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Weathernews noch ein Gewinn pro Aktie von 15,17 JPY in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite standen 6,34 Milliarden JPY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 6,01 Milliarden JPY umgesetzt.
Redaktion finanzen.net
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