Weathernews: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel
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Weathernews äußerte sich am 06.04.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 28.02.2026 abgelaufenen Quartals.
Das EPS lag bei 25,55 JPY. Im letzten Jahr hatte Weathernews einen Gewinn von 23,07 JPY je Aktie eingefahren.
Im abgelaufenen Quartal hat Weathernews 6,13 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 5,38 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 5,82 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.net
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