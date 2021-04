Weber an Putin: Sie werden uns nicht zum Schweigen bringen

BRÜSSEL (dpa-AFX) - Der CSU-Europapolitiker Manfred Weber will sich von den neuen Sanktionen Russlands gegen hochrangige EU-Vertreter nicht einschüchtern lassen. "Herr Putin, Sie können so viele Abgeordnete des Europäischen Parlaments sanktionieren, wie Sie möchten, aber Sie werden uns nicht zum Schweigen bringen", schrieb der Chef der christdemokratischen EVP-Fraktion im Europaparlament am Freitag auf Twitter. Seine Fraktion übe volle Solidarität mit Parlamentspräsident David Sassoli und EU-Kommissionsvize Vera Jourova.

Russland hatte die beiden und sechs weitere Vertreter aus EU-Staaten zuvor mit Einreiseverboten belegt. Moskau begründete diesen Schritt wiederum mit Sanktionen, die die EU im März wegen der Inhaftierung des Kremlgegners Alexej Nawalny gegen ranghohe russische Staatsfunktionäre verhängt hatte./wim/DP/jha