Weber: Europa muss Belarus und Russland mit klarer Stimme antworten

BERLIN (Dow Jones)--Der Fraktionschef der Europäischen Volkspartei im Europaparlament, Manfred Weber (CSU), hat im Belarus-Konflikt auf eine schnelle Einigung der EU auf eine Sanktionsliste unter Einschluss von Staatschef Alexander Lukaschenko gedrungen und zudem einen schärferen Kurs gegenüber Russland verlangt. Europa müsse "jetzt schnellstmöglich zur Sanktionsliste kommen", betonte Weber im ZDF-Morgenmagazin, "und das muss aus meiner Sicht auch Lukaschenko, den Kopf dieses Systems, mit einschließen".

Das eigentliche Thema sei aber "das System Putin" und die Frage, ob sich die Idee von Freiheit und Demokratie weiter nach Osten fortpflanze. "Deswegen muss Europa jetzt mit einer klaren Stimme antworten und miteinander auftreten", forderte Weber. Man müsse deutlich machen, dass man zur Aktion bereit sei. "Das eine ist Belarus, wo wir jetzt die Sanktionsliste brauchen, aber die eigentliche Frage, die dahinter steht, ist das System Putin, das die gesamte Region in Atem hält", betonte der CSU-Politiker. "Deswegen müssen wir auch gegenüber Russland jetzt über neue Wege nachdenken".

Man könne zum Beispiel den Eliten des Landes wieder eine Visapflicht auferlegen oder neue Geldwäscheregelungen ergreifen. "Wir müssen sie bei dem packen, was ihnen am wichtigsten ist, nämlich beim Geld", meinte Weber. "Dort muss Europa jetzt Flagge zeigen und das System Putin auch in die Knie zwingen." Erneut sprach er sich für einen Baustopp der Gaspipeline Nord Stream 2 aus. Das System in Russland lebe von den Rohstoffeinnahmen. Verfüge man einen Baustopp, und liege ein Aus des Projekts als Option auf dem Tisch, dann sei er überzeugt, "dass Putin nachdenklich würde".

In Deutschland haben unterdessen die Grünen einen entschädigungsfreien Baustopp der Ostsee-Gaspipeline gefordert und dafür Vorschläge vorgelegt. "Die Bundesregierung muss jetzt einen wasserdichten und entschädigungsfreien Weg aufzeigen, wie die Fertigstellung der Nord Stream 2 verhindert werden kann", sagte Fraktionsvize Oliver Krischer der Rheinischen Post. "Bei der Regulierung durch die Bundesnetzagentur müssen die Daumenschrauben so angezogen werden, dass die Russen selber das Interesse am Betrieb der Pipeline verlieren." Zudem stehe noch eine deutsche Zertifizierung als Fernnetzbetreiber für Teilstücke der Pipeline aus.

