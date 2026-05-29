DAX25.105 +0,1%Est506.051 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,3100 -0,7%Nas26.973 +0,2%Bitcoin62.954 +0,1%Euro1,1660 ±0,0%Öl92,05 -1,4%Gold4.542 +1,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Infineon 623100 NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Siemens Energy ENER6Y Dell Technologies A2N6WP SAP 716460 Microsoft 870747 Micron Technology 869020 Lufthansa 823212 NEL ASA A0B733 Deutsche Bank 514000 Deutsche Telekom 555750 RENK RENK73 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 Plug Power A1JA81
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
US-Börsen erzielen neue Rekorde -- USA und Iran wohl vor Einigung: DAX geht stabil ins Wochenende -- Dell von KI-Boom beflügelt -- Siemens Energy, Eli Lilly, IBM, Eventim, DHL im Fokus
Top News
Vermögensaufbau für Minderjährige: So holen Eltern das Maximum aus Steuern und Automatisierung heraus Vermögensaufbau für Minderjährige: So holen Eltern das Maximum aus Steuern und Automatisierung heraus
Webinar: 0-DTE-Optionen - Was steckt hinter dem größten Trend am US-Markt? Webinar: 0-DTE-Optionen - Was steckt hinter dem größten Trend am US-Markt?
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Weber legt nach: Debatte in CSU ist notwendig

30.05.26 10:33 Uhr

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Der stellvertretende CSU-Vorsitzende Manfred Weber legt mit seiner Forderung nach einer Neuausrichtung der Partei nach - und verstärkt den Druck auf CSU-Chef Markus Söder. "Wir brauchen den Mut, nicht den Umfragewerten zu folgen, sondern dem Herzen", sagte Weber, der in Brüssel Vorsitzender der Europäischen Volkspartei ist, den Zeitungen der Funke Mediengruppe. "Die Menschen wollen spüren, dass die Volksparteien für etwas brennen."

Um den Höhenflug der AfD zu beenden, reiche gutes Regieren allein nicht. "Wenn es uns nicht gelingt, eine Perspektive für morgen aufzubauen, werden wir Schwierigkeiten haben, den Populismus zu stoppen." Die bayerische Landtagswahl, die Bundestagswahl und die Europawahl 2028 und 2029 seien "wichtige Wahlen für unsere Demokratie und für die CSU als Volkspartei", sagte Weber. "Wir oder die Radikalen - darauf müssen wir uns jetzt programmatisch vorbereiten." Die Wähler hätte bei der jüngsten Kommunalwahl mit dem durchwachsenen Ergebnis für die CSU gezeigt, "dass wir mehr tun müssen".

Inhaltliche Debatte

Auf die Frage, ob er Söder stürzen wolle, sagte Weber: "Mir geht es darum, in der Partei eine Debatte anzustoßen, die notwendig ist. Meine Bitte ist, nicht jede inhaltliche Debatte gleich mit einer Personaldebatte zu ersticken." Mit Söder sei er "im Austausch". Er bekomme von der Parteibasis viel Ermutigung, diese Debatte gerade jetzt nach den Kommunalwahlen zu führen.

Weber hatte vor wenigen Tagen in einem an zahlreiche Mandatsträger verschickten "Pfingstbrief" mit ähnlichen Aussagen für Aufmerksamkeit gesorgt - und dabei Unterstützung vom CSU-Ehrenvorsitzenden und Ex-Bundesminister Theo Waigel bekommen. Webers Brief sei ein Weckruf an die Partei, sagte Waigel der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung" (FAZ). Nötig sei eine "grundlegende, tiefgehende Diskussion" über die Ausrichtung der Partei.

Atomkraft nutzen

Weber sprach sich in den Zeitungen der Funke Mediengruppe auch für eine stärkere Nutzung der Atomkraft aus. "Ohne Atomstrom kann die Energiewende nicht gelingen. Wir brauchen die Grundlastversorgung zu einem vernünftigen Preis." Ob in Deutschland neue Kernkraftwerke gebaut oder stillgelegte reaktiviert werden, müsse die deutsche Politik entscheiden./sd/DP/zb