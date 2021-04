Weber: Mit Brexit-Vertrag Großbritannien zur Vertragseinhaltung zwingen

BERLIN (Dow Jones)--Der Vorsitzende der konservativen EVP-Fraktion im Europaparlament, Manfred Weber, hat die erwartete Ratifizierung des Brexit-Handelsabkommens durch das EU-Parlament verteidigt. Das Europäische Parlament hat am Dienstag über das Handelsabkommen abgestimmt. Das Ergebnis soll am heutigen Mittwochvormittag verkündet werden.

"Durch den Vertrag hat die EU jetzt viel mehr Möglichkeiten, Großbritannien auch zum Einhalten der Verträge zu zwingen", sagte Weber im Deutschlandfunk. Es gebe die Möglichkeit, den Handel auszusetzen und damit auch gegenüber London Druck auszuüben.

"Meine Erwartungshaltung gegenüber der Kommission ist, diese Möglichkeit auch auszunutzen", so Weber. "Wir müssen sicherstellen, dass die Verträge angewandt werden, im Interesse der Bürger"

Außerdem sei es richtig, den Vertrag zu ratifizieren, weil Irland darum gebeten habe. In den jüngsten Wochen sei wieder Gewalt in Nordirland, das zu Großbritannien gehört, aber auf der irischen Insel liegt, ausgebrochen. "Sie entsteht, weil der Brexit stattfindet", so Weber.

Er hoffe, dass künftige Generationen in Großbritannien wieder mehr Partnerschaft wollten, mit Premierminister Boris Johnson scheine das schwierig zu sein, sagte Weber. Johnson hatte angekündigt, einige Vereinbarungen mit der EU mit Bezug auf die nordirische Grenze nicht umsetzen zu wollen.

"Heute haben wir in Großbritannien einen Premierminister, der öffentlich sagt, mich interessiert meine Unterschrift nicht mehr, die ich unter den Vertrag gesetzt habe", so Weber. "Das ist das eigentliche Problem, nicht die Freundschaft mit Großbritannien."

Mit der Zustimmung des Europäischen Parlaments kann der bisher nur vorläufig angewendete Vertrag zum 1. Mai in Kraft treten. Er sieht einen zollfreien und unbegrenzten Warenverkehr vor.

