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Weber verteidigt Kanzler Merz: Starke Stellung in Europa

30.05.26 10:17 Uhr

BERLIN (dpa-AFX) - CSU-Vize Manfred Weber hat Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) angesichts der Spekulationen um einen Kanzlerwechsel den Rücken gestärkt. "Auf der europäischen Ebene hat Friedrich Merz eine starke Stellung. Er gestaltet die Debatte, hört aber auch zu", sagte Weber der Funke Mediengruppe. Merz' Führungskraft sei jetzt sehr wichtig.

Weber, Partei- und Fraktionschef der Europäischen Volkspartei (EVP), wandte sich gegen Diskussionen über Köpfe. "Es geht nicht um Personaldebatten. Es geht darum, über den richtigen inhaltlichen Weg in die Zukunft zu entscheiden."

Der 53-Jährige zeigte sich überzeugt, dass die schwarz-rote Regierungskoalition vier Jahre halten werde. "Dass es manchmal knirscht, gehört in der Politik dazu. Aber die schwarz-rote Koalition wird ihren Regierungsauftrag erfüllen, da habe ich überhaupt keinen Zweifel", sagte er.

Wüst: Die Spekulationen sind "einfach Quatsch"

Medien hatten zuletzt von Gedankenspielen innerhalb der Union berichtet, ob Merz angesichts der schwierigen Lage der schwarz-roten Koalition durch einen anderen Politiker ersetzt werden könnte. Dabei war der Name des NRW-Regierungschefs und CDU-Landesvorsitzenden Hendrik Wüst gefallen. Aus dem Umfeld des Kanzlers waren die Gerüchte scharf zurückgewiesen worden.

Auch Wüst widersprach am Freitag. "Um es noch einmal ganz klar zu sagen: Die Spekulationen der vergangenen Tage sind einfach Quatsch!", sagte Wüst auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur. "Ich kann vor solchen Gerüchten und Personalspekulationen auch nur warnen." Zuerst hatte die "Westfalenpost" berichtet./vrb/DP/zb