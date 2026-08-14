Interview mit Maya Chaudhuri von SheInvest

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Maya Chaudhuri ist Gründerin von SheInvest.de und eine erfahrene Finanzexpertin. Mit ihrer langjährigen Erfahrung im Aktien- und Optionshandel und der US-amerikanischen Finanzberaterlizenz (Series 65) entwickelt sie heute Handelsalgorithmen und teilt ihr Wissen, um Frauen den Weg zu finanzieller Unabhängigkeit zu ermöglichen.

Maya, du hast Mathematische Physik in Oxford studiert und entwickelst heute Handelsalgorithmen. Wie bist du vom Physiklabor an die Börse gekommen?

Ganz so viel Physiklabor war es bei mir gar nicht, denn ich habe vor allem theoretische und mathematische Physik studiert. Die Verbindung zur Börse ist aber tatsächlich näher, als man zunächst denkt. In der Physik lernt man, komplexe Systeme mit mathematischen Modellen zu beschreiben, Hypothesen aufzustellen und sie anhand von Daten zu überprüfen. Und genau das finde ich auch an den Finanzmärkten spannend.

Mit dem Investieren habe ich schon als Jugendliche angefangen. Später wurde mein Zugang immer quantitativer. Mich interessiert heute besonders die Frage, ob eine Handelsidee wirklich einen systematischen Vorteil besitzt oder nur in der Theorie gut klingt. Deshalb entwickle und teste ich Handelsalgorithmen und Optionsstrategien datenbasiert.

Dein Vater ist Hedgefonds-Manager. Hat er dich zum Investieren gebracht, oder wolltest du bewusst deinen eigenen Weg gehen?

Beides. Mein Vater hat definitiv den Grundstein gelegt. Durch ihn bin ich sehr früh mit Aktien, Optionen und professionellem Trading in Berührung gekommen und habe mit 16 angefangen, selbst zu investieren. Das war natürlich ein großer Vorteil.

Gleichzeitig wollte ich die Dinge immer selbst verstehen. Mein Physikstudium hat meinen Blick auf die Finanzmärkte stark geprägt. Ich möchte nicht einfach eine Strategie übernehmen, weil jemand sagt, dass sie funktioniert. Ich möchte wissen, warum sie funktionieren sollte, welche Daten dafür sprechen, unter welchen Bedingungen sie versagt und welches Risiko ich tatsächlich eingehe. Dadurch habe ich mit der Zeit meinen eigenen, sehr systematischen Zugang zum Investieren und Trading entwickelt.

Mit SheInvest.de richtest du dich gezielt an Frauen. Warum braucht es eine eigene Plattform für Frauen im Trading?

Eigentlich sollte es irgendwann selbstverständlich sein, dass Frauen genauso investieren wie Männer. In der Realität erleben wir aber immer noch, dass viele Frauen zwar sparen und sich um ihre Finanzen kümmern, beim Thema Börse aber deutlich zurückhaltender sind oder sich selbst weniger zutrauen.

Genau dort wollen wir mit SheInvest ansetzen. Es geht nicht darum, dass Frauen eine andere Börse oder andere Finanzprodukte brauchen. Es geht um einen anderen Zugang. Wir wollen Finanzwissen verständlich und fundiert vermitteln und gleichzeitig ein Umfeld schaffen, in dem Frauen Fragen stellen, Erfahrungen austauschen und Schritt für Schritt Sicherheit gewinnen können.

Besonders wichtig ist mir dabei, Frauen nicht nur zu erklären, wie man einen Sparplan eröffnet. Frauen können genauso Aktien analysieren, Optionen handeln und anspruchsvolle Investmentstrategien verstehen.

Was unterscheidet SheInvest von anderen Finanzplattformen oder Börsenkursen, die es bereits gibt?

Ein wichtiger Unterschied ist für mich der fachliche und wissenschaftliche Anspruch. Durch meinen Hintergrund in mathematischer Physik bringe ich eine sehr quantitative Denkweise mit. Ich bin es gewohnt, komplexe Probleme mathematisch zu modellieren, Hypothesen kritisch zu hinterfragen und sie anhand von Daten zu testen. Genau diesen Ansatz übertrage ich auf die Finanzmärkte.

Wir beginnen bei den Grundlagen, gehen aber deutlich darüber hinaus bis hin zu fortgeschrittenen Optionsstrategien und systematischem Algo-Trading. Gerade bei komplexeren Strategien möchte ich nicht nur erklären, wie etwas gehandelt wird, sondern auch untersuchen, ob die zugrunde liegende Idee empirisch tatsächlich trägt. Dazu gehören beispielsweise statistische Analysen, Backtests und ein sehr genauer Blick auf Risiko und Robustheit.

Was war dein bisher bestes Investment - und was hat dich dabei am meisten überrascht?

Wenn ich ein einzelnes Investment nennen müsste, wäre es Palantir. Ich bin relativ früh eingestiegen und die Aktie hat sich für mich über die Jahre vervielfacht.

Interessanterweise war für mich die größte Erkenntnis dabei gar nicht die Rendite selbst, sondern die Psychologie dahinter. Eine sehr gut laufende Aktie zu halten, kann erstaunlich schwierig sein. Nach starken Kursanstiegen fragt man sich ständig, ob man verkaufen sollte, gleichzeitig möchte man nicht zu früh aus einem langfristigen Gewinner aussteigen.

Das hat mir noch einmal gezeigt, dass erfolgreiches Investieren nicht nur daraus besteht, gute Unternehmen zu finden. Man braucht auch einen Prozess, der verhindert, dass Emotionen jede Entscheidung dominieren.

Welchen Rat würdest du deinem jüngeren Ich in Sachen Finanzplanung geben?

Da ich schon sehr jung mit dem Investieren angefangen habe, wäre mein Rat weniger "Fang früher an", sondern eher: Denk früher in einem Gesamtsystem.

Am Anfang schaut man schnell auf einzelne Aktien oder Strategien und darauf, welches Investment gerade besonders spannend ist. Heute denke ich viel stärker in Portfolios: Wie hängen meine Positionen zusammen? Welche Risiken habe ich? Wie diversifiziert bin ich wirklich? Und welche Rolle soll eine bestimmte Anlage überhaupt in meinem Vermögen spielen?

Außerdem würde ich meinem jüngeren Ich sagen, dass man nicht jede Chance nutzen muss. An der Börse wird es immer eine nächste Gelegenheit geben.

Welchen einen ersten Schritt empfiehlst du Frauen, die jetzt anfangen wollen zu investieren sich bisher nicht getraut haben, an der Börse aktiv zu werden?

Ich würde empfehlen, die erste Investition ganz bewusst klein zu halten. Ein Depot eröffnen, einen überschaubaren Betrag nehmen und tatsächlich investieren, zum Beispiel über einen breit diversifizierten ETF-Sparplan.

Die größte Hürde ist häufig gar nicht finanzieller Natur, sondern psychologisch. Solange man nur über das Investieren liest, wirkt die Börse schnell kompliziert und weit entfernt. Sobald man mit einem kleinen Betrag selbst investiert ist, verändert sich das. Man beginnt automatisch, sich stärker mit dem eigenen Geld und den Märkten zu beschäftigen.

Deshalb lieber mit 25 oder 50 Euro anfangen, als monatelang auf den perfekten Moment zu warten. Den Betrag und das Wissen kann man anschließend Schritt für Schritt ausbauen.

In deinen Webinaren zeigst du, wie man sein Depot mit Optionen absichert. Was erwartet die Teilnehmerinnen in deinem Webinar am 23. August?

Viele Anlegerinnen denken bei Optionen zuerst an Spekulation und hohes Risiko. Dabei wurden Optionen ursprünglich gerade auch dafür entwickelt, Risiken zu übertragen und abzusichern.

Im Webinar möchte ich deshalb zeigen, wie man Optionen gezielt als eine Art Versicherung für das eigene Depot einsetzen kann. Wir schauen uns an, wie solche Absicherungen grundsätzlich funktionieren, welche Möglichkeiten es gibt und vor allem, was Schutz kostet. Denn eine gute Absicherung bedeutet nicht einfach, möglichst viele Put-Optionen zu kaufen. Man muss immer zwischen Schutzwirkung, Kosten und dem verbleibenden Risiko abwägen.

Mir ist wichtig, das anhand konkreter Beispiele zu erklären. Die Teilnehmerinnen sollen nach dem Webinar nicht nur wissen, dass man ein Depot mit Optionen absichern kann, sondern die grundlegende Logik dahinter verstehen und einschätzen können, wann eine solche Absicherung sinnvoll sein kann.

Maya Chaudhuri

Maya Chaudhuri ist Gründerin von SheInvest.de und eine erfahrene Finanzexpertin. Sie wurde von ihrem Vater, Prof. Dr. Arun Chaudhuri, einem erfolgreichen Unternehmer und Hedgefonds-Manager, inspiriert. Maya hat mit einem Abiturschnitt von 0,7 sowie einem Physikstudium in München beeindruckende akademische Leistungen erbracht und ihren Master in Mathematischer Physik an der Universität Oxford abgeschlossen. Mit ihrer langjährigen Erfahrung im Aktien- und Optionshandel und der US-amerikanischen Finanzberaterlizenz (Series 65) entwickelt sie heute Handelsalgorithmen und teilt ihr Wissen, um Frauen den Weg zu finanzieller Unabhängigkeit zu ermöglichen.

Maya Chaudhuri zeigt dir im kostenfreien Live-Workshop am Sonntag, 23. August 2026 um 18 Uhr, wie du mit einer statistisch erfolgreichen Optionsstrategie dein Depot absicherst, Renditen in jeder Börsenphase erzielst und dich Schritt für Schritt zur fortgeschrittenen Optionshändlerin entwickelst.

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