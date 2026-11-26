WASHINGTON (dpa-AFX) - Hunderttausende US-Amerikanerinnen und Amerikaner haben den US-Feiertag Thanksgiving laut einer Webseite teils ohne Strom verbracht. Landesweit waren am frühen Nachmittag US-Ostküstenzeit rund 770.000 Kunden ohne Elektrizität, wie die Seite PowerOutage.us aufzählte.

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Vor allem rund um die Hauptstadt Washington meldeten Menschen Stromausfälle: Während in Virginia westlich vom District of Columbia fast 200.000 Kunden keinen Strom hatten, zählte die Webseite in Maryland rund 180.000 Betroffene. Auch Pennsylvania zählte mit fast 110.000 Kunden ohne Elektrizität zu den am stärksten betroffenen Bundesstaaten.

Ein heftiger Sturm fegte am Donnerstag über die Ostküste. Der Nationale Wetterdienst warnte bereits am Vortag aufgrund von starken Winden und heftigem Regenfall vor schweren Auswirkungen. Auf Bildern war zu sehen, wie an Thanksgiving - der amerikanischen Version des Erntedankfestes - Straßen in Virginia überflutet waren. An den Flughäfen in der Hauptstadtregion kam es zu Verspätungen und Annullierungen./ngu/DP/zb